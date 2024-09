Así fue el sismo de 1985 que destruyó la Ciudad de México (FOTOS)

Este 19 de septiembre se conmemoran 39 años del sismo que devastó la Ciudad de México . La efeméride sirve para recordar a todos aquellos mexicanos y mexicanas que perdieron la vida, pero también para hacer conciencia sobre la importancia de estar preparados y fomentar la cultura de la protección civil.

México se encuentra entre cinco placas tectónicas: la del Caribe, la del Pacífico, la de Norteamérica, la Rivera y la de Cocos . Por tal motivo, según la UNAM, en el país se registran más de 15 mil sismos durante un año, "lo que significa que al día el piso se mueve bajo nuestros pies más de 40 veces. La mayoría de estos movimientos son menores a magnitud 4, por lo que nosotros no los sentimos y sólo son detectados por la instrumentación sísmica, pero eso no significa que no esté temblando cada día", señaló la universidad.

Así fue el sismo de 1985

En las costas de Michoacán, a las 07:17:49 horas (tiempo local) del jueves 19 de septiembre de 1985, a una profundidad de 15 kilómetros (km), inició la ruptura de una porción de la corteza que originó un sismo de magnitud 8.1 (escala de magnitud de ondas superficiales, Ms). El movimiento del terreno a consecuencia del paso de las ondas sísmicas se percibió en el centro, sur y occidente del país. Ocasionó decesos y daños extraordinarios en Ciudad Guzmán (Zapotlán el Grande), Jalisco y Ciudad de México, ambas ciudades alejadas de las costas del Pacífico, 275 km y 400 km de distancia, respectivamente.

En un periodo de 37 años, México ha tenido tres grandes sismos. Algo que no es raro, en un país localizado en una zona sísmica del mundo. Pero el dato curioso es que han sucedido el mismo día: el 19 de septiembre, pero de distinto año.

Con el sismo del 2022, es la tercera ocasión en que un temblor de magnitud 7 o mayor sucede en la misma fecha: el 19 de septiembre. Los dos primeros fueron el de 1985 y el de 2017, es decir, en un periodo de 37 años, tres grandes sismos han ocurrido el mismo día , lo que ha incrementado el temor y los mitos sobre los temblores en México durante el mes de septiembre.

Hasta hoy, ningún científico o institución de investigación es capaz de precisar fecha, ubicación, ni magnitud de un sismo, por lo que no es posible predecir un temblor .

