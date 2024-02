Así es la propuesta para dar impuesto de refrescos a deportistas

La diputada Edna Díaz (PRD) propuso reformar la Ley General de Cultura Física y Deporte, y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para trasladar lo recaudado por el impuesto especial a bebidas azucaradas al apoyo deportistas y al desarrollo de infraestructura deportiva.

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), entre enero y septiembre de 2023 se recaudaron 37 mil 956 millones de pesos por dicho concepto .

La excampeona mundial de taekwondo señaló que su proyecto de modificación a ambas leyes deriva de la falta de apoyos a deportistas que existe actualmente por parte de la Conade, que encabeza Ana Gabriela Guevara, y porque no se le ha otorgado apoyo económico a los deportistas de alto rendimiento, bajo el pretexto de la falta de recursos o de la austeridad.

"Con ello, asegurando que exista un piso mínimo de recursos que obligadamente tengan que destinarse a políticas públicas, programas y acciones que vayan enfocadas a la activación física comunitaria", aseveró la legisladora.

Al respecto, el pasado 9 de febrero, la directora de la Conade, Ana Gabriela Guevara, dijo que la falta de apoyos a deportistas se debe a que no está constituido el Comité Estabilizador, y por ello no se puede disponer de los recursos asignados. "Si nosotros nos brincamos la cuerda y se los damos porque son atletas y están calificados, son medallistas, pero no cumplen con el requisito, es casi casi como robar", señaló.

Ante ello, la diputada dijo que es necesario atender este problema desde la raíz, ya que la falta de apoyos y de espacios de esparcimiento, así como de entrenadoras y entrenadores certificados, son los principales obstáculos para la cultura de la vida sana en nuestro país.

Edna Díaz Acevedo recordó que desde 2014, México logró por primera vez poner un impuesto a las bebidas azucaradas, y con ello generar incentivos para la disminución de su consumo, ya que nuestro país tiene un problema de salud que afecta a más de 60% de la población.

OA