Ante síntomas, piense que tiene COVID-19 y vaya un centro de salud: López-Gatell

Ante el repunte que se registra del 8% en el número de contagios por COVID-19, Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, llamó a la población a que si presenta síntomas de fiebre, tos, dolor de cabeza y de garganta, fatiga súbita, "piense que tiene COVID" y acuda a un centro médico a recibir atención.

"No se espere, si usted tiene síntomas de fiebre, tos, dolor de cabeza, dolor de garganta, fatiga súbita, piense que tiene COVID y acuda a un servicio de atención medica preferentemente, los servicios públicos que han sido a lo largo de la pandemia capacitados y se han reorganizado para atender a personas con COVID-19".

En la conferencia de prensa del Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el subsecretario señaló que no se tienen problemas de saturación en los servicios de salud en los hospitales COVID, por lo que se tiene capacidad de reorganizarse para recibir a personas con coronavirus.

"El mensaje es no se esperen, por favor, no se espere si usted tiene síntomas como fiebre, tos, dolor de garganta, dolor de cabeza, fatiga súbita, piense que puede ser COVID-19, piense que puede ser COVID-19. Es importantísimo que lo piense, puede ver otras razones, pero estos síntomas durante una pandemia deben de alertarle que podría tener COVID-19", señaló.

"Si ustedes tienen relación con un familiar, un amigo, un compañero de trabajo, que ha tenido síntomas semejantes o quizá, incluso fue confirmado o confirmada con COVID-19, y después, a los pocos días tiene esos días, fiebre, toso, dolor de garganta, dolor de cabeza, fatiga, piense que tiene COVID-19 ahora. Una es que piense que tiene COVID, no se espere, no acepte por explicación valida el que 'es otra infección respiratoria', 'no te preocupes', 'no pasa nada'".

"COVID es una enfermedad que avanza rápidamente y si no se toman las medidas de tratamiento de control de vigilancia de manera temprana, puede ser ya irreversible el daño que causa la enfermedad, esto lo hemos seguido viendo a lo largo de la pandemia. Muchas veces lo hemos enfatizado, que las personas esperan sin tener un primer contacto con un servicio de salud, después ya intenta ir al servicio de salud es demasiado tarde", precisó.

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud alertó que es común que las personas acudan a consultas en pequeños consultorios dentro de farmacias y los médicos les realice una prueba rápida con una muestra rápida de sangre, pero, señaló, durante la fase aguda de la enfermedad es incorrecta, "porque esa es la prueba anticuerpos y los anticuerpos solo van a ser positivos de 15 a 20 días de la enfermedad".

"Sí tiene síntomas de COVID, va con un médico y le hace una prueba de sangre y con base en esa prueba se le dice que no tiene COVID, eso es equivocado, es incorrecto".

Debido a esto, el doctor Hugo López-Gatell adelantó que el Gobierno federal estará supervisando estos consultorios para que no se cometa este grave error "que causa mucho daños, para que no se cometan este grave error que causa mucho daño, hace que las personas pierdan la oportunidad de un tratamiento temprano".

