El escritor Andrés Roemer salió de la cárcel en Israel, informó este martes el periodista Ciro Gómez Leyva.

De acuerdo con el reporte del periodista, "jueces de ese país determinaron que Roemer no es una persona peligrosa y seguirá su proceso en arresto domiciliario".

En una carta que envió Roemer a Gómez Leyva, aseguró que las autoridades israelíes descubrieron "las mentiras que sobre él dijo el Gobierno de México".

El exconductor de televisión y funcionario público fue detenido en el país, donde se refugió tras los más de 60 señalamientos por acoso, abuso y violación sexual realizados por decenas de mujeres.

Las acusaciones públicas daban cuenta de presuntos delitos enmarcados en el código penal: acoso, abuso y violación sexual. La mayoría de los señalamientos habrían ocurrido en una casona ubicada en Plaza Río de Janeiro 50, de la colonia Roma, donde Roemer habitaba y trabajaba.

Salí de la cárcel: Roemer

En un texto compartido en las redes sociales del escritor, se destaca que "en contra de las estadísticas más robustas", salió de la cárcel: "Parece ser el primer caso de arresto domiciliario en mi circunstancia".

"Israel descubrió mil falacias mexicanas y evaluó a detalle que yo tengo de peligroso, lo que un peluche conlleva. Falta mucho aún. La política sigue estando por encima de la justicia", mencionó.

"La historia vivida en mis últimos años es inefable. Me abandonó el mundo. A pesar de ello en prisión escribí mi ser y sentir".

"En el libro (pronto a publicarse): 'La verdad ya no importa'. Aparecen mucho de sus nombres. Mi gratitud", indicó.

"Estos días fuera de prisión he estado necesitado de silencio y resguardo. Ello no quita que los he tenido presentes y agradecido cada instante".

"Tenemos tanto que compartir. Con la esperanza de que la verdad salga a la luz algún día y se vislumbre justicia", compartió.

"Estar fuera de la cárcel en medio oriente, entre hebreo y árabe… Durante la guerra y siendo absolutamente inocente de barbaridades que se me han fabricado… Es un sentimiento de gracia y hierofania", apuntó.

Expresó que fueron 76 días de un proceso, más de 25 de ellos con la misma ropa, sin un espejo y "siempre acosado a la violencia".

En su texto, el escrito agradeció a amigos y familia por el apoyo hacia él.

"Les debo a ustedes (y a los libros y las letras), mi seguir en el mundo. Les agradezco INFINITO su energía, letras… Amor. Les ofrezco disculpas mi estar y no estar en redes. Al principio me prohibieron decir que estoy fuera, por otro lado, sorpresivamente; me necesite aislado y en recuperación.

"Estoy aquí. Ustedes siempre han estado en mí. Los amo, gratitud eterna", escribió.

