“Alito” convoca a la unidad: el Pri no está en la lona

Entre los principales temas que impulsa en su agenda de trabajo, Alejandro Moreno Cárdenas, conocido como “Alito”, candidato a la dirigencia nacional del PRI, le apuesta al fortalecimiento del federalismo, de las mujeres y de los jóvenes.

Durante la visita que realizó a Jalisco con Carolina Viggiano, compañera de fórmula, para tener un acercamiento con la militancia, el también gobernador de Campeche con licencia subrayó que en el país se necesita no sólo el federalismo político en los municipios sino también el federalismo fiscal, “que los recursos lleguen a los Estados, que lleguen a los programas específicos”.

“Después de 30 años que estamos impulsando el federalismo, ahora resulta que quieren hacer un centralismo”.

Señaló que el Gobierno federal quiere centralizar diversos temas, como la educación, la salud y la seguridad, “pero vamos a luchar fuerte por la libertad, la autonomía del municipio y de los Estados”.

En el tema de seguridad, dijo que “jamás” los gobernadores renunciarán a la soberanía que tienen de garantizar paz y la armonía en sus Entidades. “Son soberanos, los Estados tienen sus constituciones y vamos a trabajar en ese tema fundamental (desde el Congreso de la Unión), que es el tema de fortalecer el federalismo”.

Otro de los asuntos prioritarios para la fórmula que encabeza es la defensa de la agenda de las mujeres, “para garantizarles mayor participación y apertura. Para nosotros es una prioridad luchar contra la violencia de género, contra la violencia política. Los derechos que tienen las mujeres es un compromiso de nuestro instituto político. Es un tema que impulsaremos con fortaleza en el Congreso”.

También impulsan la agenda de los jóvenes, “necesitamos en esta era digital, en esta nueva era de apertura, de cambio tecnológico, trabajar amplios temas de discusión. Como partido necesitamos garantizar apoyos directos”.

Recordó que entre los programas eliminados por el actual Gobierno se encuentra el de los emprendedores, “antes se creaban, se generaban empleos, en donde Jalisco fue punta de lanza en ese tema”.

En contraparte, el aspirante a la dirigencia nacional aclaró que no apoyarán iniciativas de ley que vulneren el sistema democrático de competencia en el país, “ni mucho menos que vulnere la división de Poderes, en un México que hemos avanzado”.

Lo anterior, en medio del proceso interno del PRI para elegir a la nueva dirigencia por la que también compite la fórmula de Ivonne Ortega y José Alfaro. La elección será el próximo 11 de agosto a través de una consulta abierta a la militancia.

Aristóteles Sandoval (izquierda) encabezó a los priistas jaliscienses que se reunieron ayer con “Alito” (centro). ESPECIAL

Descarta candidatura de unidad

Debido a las críticas que se han generado durante el proceso interno para renovar la dirigencia nacional del PRI (por ejemplo, Ivonne Ortega, la otra aspirante, denuncia dados cargados hacia Alejandro Moreno), la compañera de fórmula de este último, Carolina Viggiano, descartó que se logre una candidatura de unidad. “Nosotros queremos ir a la consulta porque el partido necesita moverse… y se necesita darle voz a la militancia. La militancia durante todo este tiempo ha manifestado inconformidad por el alejamiento de una dirigencia que tomaba decisiones cupulares”.

Enfatizó que éste es un ejercicio que necesita el partido, “creo que un arreglo en la mesa sería exactamente lo mismo, sería darnos un balazo en el pie, es ir en contra de lo que nos ha mandatado la militancia. Lo que importa es vivir el proceso respetando las reglas, haciendo propuestas, hablando al interior del partido”.

Un arreglo cupular, insistió, es algo que se ha venido haciendo en los últimos años y no funcionaría. “La militancia manda en este proceso y nosotros queremos conquistarla, por eso andamos recorriendo todo el país, queremos que nos den su voto convencidos y que nosotros estemos comprometidos con ellos, no con un grupo, no con una cúpula”.

Por su parte, “Alito” comentó que la militancia es la que manda, por ello quieren llegar a la dirigencia con el respaldo de ésta, a través de la consulta directa. “Quienes van a decidir son los priistas de todo México”.

Reiteró que no puede haber imposición porque participarán 6.7 millones de militantes, por lo que no quieren ningún arreglo de ese tipo, “para eso están las urnas. Respeto a la otra fórmula porque son compañeros de partido, los respetaremos. No coincidimos con sus planteamientos, pero es la apertura y la libertad en el PRI”.

—¿Qué responde a quienes señalan que Andrés Manuel López Obrador está metido en la elección interna de PRI?

—Eso dicen mis opositores y nuestros detractores. A todos ellos les decimos que seguimos siendo orgullosamente priistas. Estamos trabajando una oposición firme y combativa. Mientras nuestra fórmula se convierte en una propuesta de qué partido queremos y cómo vamos a hacer en la oposición, todos los demás se dedican a atacar al partido. Eso no ayuda al partido.

Temas polémicos

Lozoya. Sobre el caso de Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos, acusado por presunto lavado de dinero, “Alito” comentó que nadie puede estar por encima de la ley. “Los que cometen un delito, los que le fallan a la sociedad en el PRI, en el PAN, en Morena, en todos los partidos, tienen nombre y tienen apellido. No es la institución, no es el PRI, son militantes que están ahí. Hay que sancionar a quienes cometen un ilícito”.

Reformas. Sobre los cambios legislativos en materia electoral, señaló que se debe respetar el régimen de competencia política, a través del cual, también Morena llegó al poder. Se necesita, afirmó, garantía, autonomía, recortar el financiamiento público a los partidos, pero también tener un esquema de financiamiento privado para que los partidos puedan desempeñar sus tareas”.

Asamblea. El próximo año se desarrollará la vigésimo tercera Asamblea Nacional del PRI, en la que se revisarán los estatutos, documentos básicos y el programa de acción del partido, sobre todo porque en estos momentos son oposición. “Además, el partido necesita reconstruir las alianzas que ha mantenido por muchos años”.

Carolina Viggiano y Alejandro Moreno. Ante la derrota de 2018 piden a la militancia dejar las críticas y unirse para recuperarse. EL INFORMADOR/E. Barrera

Propone revocación de mandato para diciembre

A pesar de que López Obrador anunció recientemente que la fecha para la revocación del mandato presidencial será el próximo 21 de marzo de 2021, para evitar que se desarrolle el mismo día de la elección intermedia de ese año, Moreno señala que debería hacerla hasta diciembre.

Si la revocación se desarrolla en medio del proceso electoral, explicó, éste se dará de manera inequitativa. “Nosotros vamos a proponerlo en las Cámaras, que se cambie la fecha”. Además, señala que López Obrador no ha dado los resultados deseados y la sociedad está harta de los políticos que prometen y no cumplen. “Tenemos uno que promete y no cumple nada”.

Durante la actual administración federal, señaló, hay nulo crecimiento económico, falta de inversión, así como poca generación y creación de empleo. “Y se desaparecieron programas importantes, hay desabasto de medicamentos… no se ha implementado una política migratoria integral y los policías federales están padeciendo la creación de la Guardia Nacional. Es una irresponsabilidad que, con el tema de la austeridad y el tema de la corrupción, se pretenda justificar la incapacidad del Gobierno”. Por ello insistió en que se opondrán a que se lleve a cabo la revocación de mandato presidencial, “porque es un despropósito. Ni fortalece el sistema democrático ni fortalece la competencia política”.

Por su parte, Viggiano recordó que el Presidente ya hizo unas consultas sin la organización del Instituto Nacional Electoral “sin organización de nadie… las hace todo el tiempo a mano alzada”.

Van por Hidalgo y Coahuila en el 2020

De ganar la dirigencia nacional, Alejandro Moreno y Carolina Viggiano se comprometen a dar resultados en las elecciones de 2020.

Moreno asegura que el PRI está de pie y, por ello, hace el compromiso de obtener triunfos en los próximos procesos electorales. “En los pasados tuvimos resultados desastrosos. Me comprometo a tener buenos resultados en 2020. Viene Hidalgo, viene Coahuila. El PRI no es que sea un partido que no pueda tener resultados desfavorables en los próximos procesos, pero nos va a ir bien. Nos vamos a preparar bien para 2020”.

Lo mismo sucederá para las elecciones del 2021, “y nos vamos a presentar con firmeza, con carácter y con categoría en el 2024. Tuvimos una situación complicada, pero lo mismo nos pasó en el 2000, cuando decían que el PRI estaba en la lona y no se levantaría. Tuvimos la capacidad de construir, levantarnos, ponernos de pie y volver a ganar”.

Aunque una de las principales amenazas son los resultados que ha obtenido en los últimos procesos el partido de Morena, el candidato tricolor señala que la organización política que llevó a la Presidencia a Andrés Manuel López Obrador no es un partido político. “Intenta ser un partido, pero Morena es un ave de paso: nació ayer, gobierna hoy y se irá mañana. La sociedad lo está viendo, las familias tienen preocupación, tienen angustia, pero también falta de resultados, falta de crecimiento”.

Sigue: #DebateInformador

¿Qué opina del proyecto de renovación del PRI?

Participa en Twitter en el debate del día @informador