Alertan sobre dinero para campañas indetectable por el INE

Especialistas en la lucha anticorrupción alertaron que en las campañas del 2018 crecerá el flujo de recursos por fuera de la fiscalización electoral, evidenciado por el aumento de la circulación de efectivo y la entrega de dádivas en los tres meses que dura la elección, más la proliferación de programas sociales.

De marzo a junio, periodo de las campañas, el flujo en efectivo aumenta en 33 mil millones de pesos, según ha reconocido el Banco de México y ha documentado Integralia, y hay un aumento de 36% en venta de tinacos, expuso la especialista del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), María Amparo Casar, al exponer datos de su investigación sobre la "tinacocracia" que muestra, con indicadores económicos, la corrupción político-electoral.

En programas sociales, el secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), Gonzalo Hernández Licona, advirtió que se ha disparado el número de programas sociales en todo el país y ya son seis mil 500, pues todo funcionario, desde alcaldes hasta integrantes de gabinetes locales y federales quieren tener su clientela electoral.

Relató que estos programas van desde el de apoyo a quinceañeras, en Durango, hasta la ayuda a adultos mayores, tan exitoso que se ha replicado a nivel federal, pero también en las 32 entidades.

En el Seminario Internacional Política y Dinero, Democracia contra corrupción, organizado por el Instituto Nacional Electoral (INE), Luis Manuel Pérez de Acha, Integrante del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), expuso que en 2012 operó un esquema como el de la "estafa maestra", pero en lo electoral.

Se usaron empresas fantasma, facturas falsas y "ahí se conjuntó todo: evasión fiscal, delitos electorales y uso de facturas" ilícitas para desvío de recursos y lavado.

Ese año las empresas fantasma en su mayoría "se crearon ad hoc para ese proceso y después desaparecieron, no son fiscalizables, no rastreables y no hay datos oficiales", dijo.

