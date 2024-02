Alertan por sitios web falsos del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado

Este domingo el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado emitió una alerta a la ciudadanía debido al “aumento de estafas y fraudes en Internet causados por delincuentes cibernéticos que suplantan sitios y perfiles del Instituto”.

Dijo, se ha identificado que los delincuentes han plagiado no solo las redes sociales institucionales y dominios y sitios web oficiales, sino que también han creado correos electrónicos y documentos apócrifos, así como cuentas falsas de WhatsApp.

De esta forma, señaló el Instituto a través de un comunicado, los delincuentes han estafado tanto a personas físicas como a instituciones educativas, organizaciones, gobiernos estatales y municipales. Tan solo durante enero de 2024 el Instituto detectó y reportó nueve sitios de páginas web falsas, donde los estafadores se hacen pasar como “sitios oficiales” con la única finalidad de defraudar a la sociedad.

Su forma de operar al suplantar los perfiles oficiales del Instituto, es contactarles a través de ellos y mediante oficios apócrifos, llamadas telefónicas a nombre de instituciones federales y acercamientos personalizados por aplicaciones móviles (WhatsApp) sobre supuestas donaciones, así como sobre la compra-venta de bienes muebles e inmuebles y robo de información.

“A su vez, los criminales usan logotipos y fotografías sustraídas de los portales legítimos del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, así como de la Segob, SHCP o SAT; también, los nombres y supuestas rúbricas del titular y de otros servidores públicos de las propias entidades gubernamentales”, indicó. Así suplantan también la identidad de personas servidoras públicas y de los sitios oficiales, todo ello con el objetivo de engañar y estafar a personas, organizaciones, instituciones de gobierno o empresas particulares.

“Por esta razón, el Instituto reitera a todos los interesados en participar en cualquiera de las subastas del Instituto, que deberán hacerlo únicamente en el link subastas.indep.gob.mx y no caer en el engaño de “estafadores cibernéticos”, cuyos fraudes y sitios web falsos van en aumento”, insistió el organismo. Por ello, el Instituto insistió a la población en no dejarse sorprender y perder así su patrimonio, por lo que, recordó, el organismo no vende bienes a través de redes sociales o vía correo electrónico, no tiene intermediarios y mucho menos, pide anticipos.

Todas las diferentes subastas del Instituto son: a martillo, a sobre cerrado y en línea, todas ellas, eventos públicos y transparentes. “Asimismo el Instituto hace hincapié a los usuarios, en confirmar los dominios donde se realiza la navegación para no ser estafado y, en caso de que alguien haya sido víctima de alguna operación fraudulenta, exhorta a denunciar el hecho ante la fiscalía más cercana a su domicilio y, al mismo tiempo, reportar el incidente a los siguientes correos institucionales: llugo@indep.gob.mx mmontesdeocad@indep.gob.mx y atencionaclientes@indep.gob.mx”, dijo el comunicado.

¿Qué hacer si se identifica un sitio falso?

1. Reportar en las redes sociales oficiales Facebook, Twitter o Instagram.

2. Denunciar ante la Fiscalía más cercana a tu domicilio, consulta el listado en https://bit.ly/fiscalias para conocer a cuál debes acudir

3. Revisar periódicamente el listado de páginas falsas que actualizamos cada mes, en este sitio https://bit.ly/sitiosfalsos

4. Compartir esta información en tus redes sociales para alertar a más personas.

5. Recordar que los sitios oficiales del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado son: gob.mx/indep y subastas.indep.gob.mx además de que las redes sociales se encuentran verificadas (con una palomita azul, a excepción de X): X (antes Twitter): @IndepOficialMex; Facebook: @IndepOficialMex; Instagram:

@indepoficialmex; YouTube: IndepOficialMex.

FS