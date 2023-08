El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno aseguró que Beatriz Paredes dará su respaldo a Xóchitl Gálvez, quien ganó en la encuesta de simpatías en el Frente Amplio por México (FAM).

"Beatriz se compromete y cumple y lo que sí dejamos muy claro en la forma del partido ha sido respetar y entender las formas personales. Conociendo a nuestra compañera Beatriz Paredes, Beatriz saldrá a dar un posicionamiento", expresó Moreno en entrevista.

El líder del PRI, desde el lunes comentó su respaldo a Gálvez, asimismo reconoció que superaba en las encuestas a la senadora priista, Beatriz Paredes. Por su parte, la exgobernadora de Tlaxcala no ha manifestado su apoyo a Xóchitl, pero admitió que no encabezaba las simpatías en el Frente opositor.

Paredes ayer 30 de agosto, declaró una postura, pero en ningún momento comentó a Xóchitl Gálvez.

"Reconozco los resultados de la encuesta y para mí este es el fin del proceso interno", dijo la tlaxcalteca ante priistas.

Dicho lo anterior, Xóchitl Gálvez explicó que "no ha sido un proceso fácil", ante el silencio de Beatriz Paredes, quien ayer se bajó de la contienda en el FAM.

No obstante, reprobó que la priista fuera "bajada" de la contienda a la mala y con "presiones", pues no comparte las formas de ejercer liderazgos, ni la presión a Beatriz, por lo que no iba a ser parte de ponerla "en una postura complicada".

En resumen, la senadora panista Xóchitl Gálvez le mencionó a Marko Cortés que si Beatriz quería ir hasta el final, la iba a apoyar.

"Nunca voy a hacer algo que lastime a una persona y mucho menos a una mujer, en este sentido, presionarla a la mala", añadió la senadora.

SN