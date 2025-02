Acorde con información de la Asociación Mexicana de Viviendas Turísticas (Amvitur), tan sólo en la Ciudad de México hay 207 mil viviendas desocupadas, equivalentes al 7% del total en la capital.

"Aprovechar estos inmuebles mediante esquemas de renta reduciría la necesidad de nuevas edificaciones y aliviaría la presión sobre los servicios públicos y la infraestructura existente", dijo Sean Cázares, director general de Amvitur.

La asociación propone que las viviendas abandonadas en la Ciudad de México se utilicen para rentas de corta estancia en plataformas como Airbnb y Vrbo. Además de señalar que las alcaldías con mayor número de viviendas desocupadas son Iztapalapa, Gustavo A. Madero y Cuauhtémoc.

En octubre, el Congreso de la Ciudad de México modificó la Ley de Turismo, Vivienda y Reconstrucción Integral, estableciendo que las viviendas turísticas no pueden rentarse más de 50% de las noches al año.

Sin embargo, de las 731 mil 534 viviendas para renta en Ciudad de México, solo 0.59% se utiliza para hospedaje temporal a través de plataformas digitales.

Ante ello, la Amvitur considera que esta medida "no sólo no resuelve el problema de vivienda, sino que genera un impacto negativo mayor en el sector turístico, afectando a pequeños negocios y comunidades". La Amvitur comentó que no existen programas claros para la reinserción de la vivienda abandonada en el mercado habitacional.

"El problema radica en que muchas de estas propiedades no están en condiciones de ser habitadas. En muchos casos no hay claridad legal sobre su situación, ya sea porque son propiedades intestadas, inmuebles que nadie ha reclamado o que han acumulado años sin pago de predial", detalló la asociación.

Además, muchos de los propietarios de estas viviendas no cuentan con incentivos para regularizarlas, mantenerlas o ponerlas en renta dentro de un esquema formal.

La Amvitur destacó que las viviendas de carácter popular y social no pueden ofrecer servicios de alojamiento en plataformas digitales, y tampoco las viviendas reconstruidas tras el sismo de 2017. Sin embargo, el resto de las viviendas deshabitadas, con los programas adecuados, podría ser rehabilitado y utilizado productivamente.

En colonias como la Tabacalera y Narvarte Poniente también se ha registrado mayor demanda de hospedaje frente a colonias más saturadas como la Condesa y Coyoacán, por lo que permitir la utilización de vivienda deshabitada en estas zonas podría descentralizar la inversión y fomentar el desarrollo en otras zonas.

Por otra parte, se estima que la Ciudad de México recibirá 3 millones de turistas para la celebración de la Copa Mundial FIFA 2026, una demanda que supera la oferta disponible actual.

Actualmente la CDMX cuenta con 784 hoteles que suman poco más de 60 mil cuartos; mientras que las plataformas como Airbnb y Vrbo ofrecen más de 26 mil opciones de hospedaje, por lo que abrir desde ahora la opción de convertir la vivienda abandonada sería una buena alternativa para aumentar la oferta de hospedaje.

