Afrontar retos que dañan a México requiere voluntad: Sedena

Para afrontar los retos que dañan a México en este siglo y que frenan su desarrollo, se requiere de la voluntad de los gobiernos, de las instituciones y de todos los mexicanos, dijo el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda.

Así lo dijo durante el "CCVI Aniversario del rompimiento del sitio de Cuautla de 1812", realizado en el estado de Morelos, y al recordar el legado de héroes de nacionales como José María Morelos y Pavón, en el que estuvo acompañado por el secretario de Marina, Vidal Francisco Soberón Sanz; el gobernador del estado, Graco Ramírez; el presidente municipal, Sebastián Balón Tenango; además de diputados locales.

"Ese gran legado debe servirnos de ejemplo para encarar con determinación los retos de este siglo que dañan a México y que frenan su progreso como la deshonestidad, al corrupción y la impunidad, la mentira, la traición y el divisionismo para hacer frente a estos y otros desafíos se requiere de la voluntad de los gobiernos, de las instituciones y de todos los mexicanos; la experiencia nos ha demostrado que sumando voluntades, juntos, luchando por un mismo ideal, comprometiéndonos todos por el bien común, no hay obstáculo insuperable para consolidar los objetivos nacionales", aseguró Cienfuegos Zepeda.

Además, agregó que si "por el contrario, si buscamos con engaños el privilegio, beneficio de pocos, por encima del bien de todos, la vida en sociedad se vuelve un descontento y se torna intolerable".

Al referirise a Morelos, quien como soldado dio muestra de valentía y lealtad con congruencia y honestidad, y que con su ejemplo supo guiar a su ejército, aseguró que "esos ideales deben permear en aquellos que quieran dirigir los destinos de los mexicanos, a nosotros nos toca asumir nuestras responsabilidades, nos toca seguir fortaleciendo el México democrático e incluyente, el México libre e independiente que nos han heredado los héroes a través de la historia".

Para el gobernador, Graco Ramírez, la presencia de los representantes de las Fuerzas Armadas ha convertido esta conmemoración en uno de los más importantes desfiles y reconocimientos que se hacen en el país, al nivel de festejos como el 16 de septiembre.

"Hemos celebrado desde el 2013 a la fecha esta Liberación del Sitio de Cuautla con la presencia de las Fuerzas Armadas de México, habiendo establecido un precedente de uno de los desfiles cívico militares más importante del país", mencionó el gobernador.

Al identificarse con las Fuerzas Armadas, al haber tenido y seguir teniendo familiares en la milicia, el mandatario dijo que no comparte la campaña difamatoria contra del Ejército y la Marina, además de asegurar que no está de acuerdo con que la legislación con la que se busca que cumplan con labores de seguridad pública, sea el pretexto para que los otros gobernadores no cumplan con sus obligaciones, por comodidad.

"No comparto que algunos quieran ver que la legislación necesaria para justificar la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública sea para genera una excepción jurídica y constitucional, esto no es así, es simplemente la herramienta jurídica que justifique lo que muchos compañeros gobernadores no hacen, no deciden hacer, no quieren correr el riesgo político de hacerlo, prefieren la comodidad de la presencia de las Fuerzas Armadas que asumir con valor y consecuencia lo que nos toca a nosotros y eso es lo que está pasando", finalizó.

