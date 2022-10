Adán Augusto visitará más congresos para promover reforma militar

En Baja California Sur, el Presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, continuará visitando los Congresos locales para promover que se apruebe la reforma al artículo Quinto transitorio que prórroga las tareas de las Fuerzas Armadas en las calles hasta 2028.

"De modo que si anoche ya había 17, ya es legal la reforma, sin embargo, yo le he pedido al secretario de Gobernación que no nos quedemos con los 17, que se vaya a todos los congresos locales para saber quién es quién, y que también los legisladores locales asuman su responsabilidad, a ver si van a votar como representantes del pueblo o como representantes de los partidos", comentó en conferencia de prensa.

Dijo que al final informará sobre los congresos que aprobaron y los que no la reforma constitucional. "Adán tiene que continuar recorriendo el país, y al final ya informamos, tantos congresos locales aprobaron, otros no aprobaron, para que lo sepa el pueblo, porque muchas veces la gente no se entera", refirió.

Acusó que, en administraciones pasadas, se utilizó al Ejército en tareas de seguridad pública sin que tuvieran un sustento en la Constitución, por lo que llamó hipócritas a quienes critican las acciones de su gobierno.

"A esto se oponen los conservadores hipócritas porque ellos usaron al Ejército y a la Marina en su guerra contra el narcotráfico y lo hicieron violando la constitución, porque no estaba permitido; ahora que se promueve esta reforma constitucional para que legalmente pueda ayudarnos las Fuerzas Armadas en labores de seguridad, ahora como hipócritas hablan de que se va a militarizar el país", dijo.

Señaló es importante que se conozca cuantos congresos locales aprueban la reforma al artículo Quinto transitorio para que las Fuerzas Armadas continúen en las calles realizando labores de seguridad, porque se da por hecho.

OA