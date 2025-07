La Presidenta Claudia Sheinbaum reveló que la Fiscalía General de la República (FGR) tiene una carpeta de investigación contra Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco, durante el gobierno del hoy senador de Morena, Adán Augusto López, y quien se encuentra prófugo de la justicia.

En conferencia de prensa matutina del día de ayer, la mandataria federal indicó que el Gabinete de Seguridad está ayudando a la investigación y localización del exsecretario estatal.

“Son ambas (carpetas de investigación) de la Fiscalía del Estado y de la Fiscalía General”, dijo.

“Son carpetas de investigación que ya llevan orden de aprehensión”, respondió.

Señaló que la próxima semana, cuando el Gabinete de Seguridad Federal acuda a la conferencia mañanera, se podrán dar más detalles al respecto, pero también pidió a la Fiscalía de Tabasco brindar información, pues indicó que también tiene una carpeta de investigación contra el exsecretario estatal.

“Es importante que lo conteste el Gabinete Seguridad, ellos son los responsables. A veces la gente pregunta: ‘¿por qué no se ha detenido a esta persona, que la gente sabe por dichos que está vinculado con algún grupo delictivo? Porque se requieren pruebas que puedan constituir una carpeta de investigación. ¿Qué se hace para tener pruebas? Investigación de la Fiscalía, principalmente, sea estatal o federal y coadyuva todo el Gabinete de Seguridad”, indicó Claudia.

En Palacio Nacional, la Presidenta remarcó que una vez que se abre la carpeta de investigación y se tienen pruebas suficientes, se solicita a un juez la orden de aprehensión, y el juzgador determina si la concede o no.

“Lo que ha pasado en nuestro país es que aunque haya carpetas de investigación, cuando se tienen todos los elementos, luego el juez no otorga la orden de aprehensión o libera a los delincuentes. Más allá que se tuviera un indicio, lo importante es la carpeta de investigación que obra en una Fiscalía. Todo eso y los tiempos lo puede informar el Gabinete de Seguridad”, concluyó.

Luego de darse a conocer la orden de aprehensión en contra de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco, en el tiempo en que Adán Augusto López fue gobernador de dicha entidad, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que por parte del gobierno mexicano no hay ninguna investigación contra Augusto López, y aclaró que ellos no protegen a nadie.

“No, no se ha iniciado de parte del gobierno, no se ha pedido ninguna investigación. Y que el Gabinete de Seguridad explique cómo es que esta persona está siendo buscada y tiene una orden de aprehensión, y cómo fue este proceso. Que se explique de manera transparente, sin problema”, mencionó.

Indicó que, serán las Fiscalías federal y estatal las que den a conocer los pormenores de este caso y los avances que se vayan teniendo.

“La Fiscalía tendrá que hacer su trabajo, tanto la general de la República, como del Estado y quienes estén involucrados lo que hemos dicho nosotros es cero impunidad y si alguien tiene información les pedimos que usen el 089 que, es confidencial”, refirió brevemente.

PRÓFUGO

Salió del país a inicios de año y existe ficha roja de búsqueda

Bermúdez habría salido del país desde el pasado 26 de enero y cuenta con una notificación roja emitida por la Interpol, informó la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC).

Sin impunidad para el exfuncionario

Luisa María Alcalde, la presidenta Nacional de Morena, aseguró que no habrá impunidad por la investigación contra Bermúdez Requena. Además consideró que el senador Adán Augusto López no tiene que pronunciarse sobre estos hechos.

El exsecretario, acusado por vínculos con una organización criminal, también tiene una ficha roja emitida por la Interpol.

“Lo importante es que no haya impunidad. La enorme diferencia entre ellos y nosotros es que ellos desearían que hubiera encubrimiento que se modificara, tergiversara la verdad y la realidad. No, lo que debe de haber es una investigación y tope hasta donde tope, no hay nadie protegido”, subrayó.

En conferencia de prensa, Alcalde consideró que el senador Adán Augusto López no tiene la obligación de pronunciarse o deslindarse del caso.

“No es él que lleva la investigación, ¿Qué tiene que aclarar? Quien lleve la investigación, que es la fiscalía, tener claridad absoluta la ciudadanía de que no hay impunidad. Hay y se cometieron delitos, va a haber responsabilidades”, afirmó.

Afirmó que no es un asunto político, sino jurídico, que deberán resolver mediante una investigación clara y transparente.

Por otro lado, la dirigencia nacional del PAN y legisladores federales alistan la presentación de una denuncia contra el coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López por sus presuntos vínculos con integrantes de la delincuencia organizada, así como la propuesta de una comisión legislativa que investigue el caso del exgobernador de Tabasco.

El presidente nacional del PAN Jorge Romero; el vocero nacional del mismo partido, Jorge Triana y el diputado federal, Federico Döring, indicaron que después de los señalamientos y por vergüenza, Augusto López debería pedir licencia y enfrentar las acusaciones.

SUN