Acusa Rosalinda “N” que el Gobierno “la está difamando”

Rosalinda “N”, esposa de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, aseguró que no es una delincuente y que a partir de su detención se le ha difamado públicamente. La Procuraduría General de la República (PGR) la acusó de delincuencia organizada con el fin de cometer operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La primera diligencia para desahogar el caso se realizó en el Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con sede en Almoloya de Juárez. En uso de la palabra, la imputada quien es hermana de Abigael González Valencia, líder de “Los Cuinis”, brazo financiero del cártel Nueva Generación, solicitó la salida de los medios de comunicación y afirmó que teme por su integridad.

“Sí, su señoría, solicito que salgan porque yo tengo temor de mi integridad física y no quiero que esté la prensa”, dijo. “Yo no soy ninguna delincuente, se me ha difamado”.

En 2015 su marido y su hermano fueron señalados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en la lista de narcotraficantes, Rosalinda “N” no ha sido vinculada por ese país con actividades ilícitas. Pues desde entonces ha promovido amparos para evitar ser detenida y las autoridades mexicanas negaban la existencia de alguna orden para su captura, hasta que el pasado 23 de mayo un juez concedió la orden que hoy la mantiene detenida.

Por delitos contra la salud, “El Peque” fue vinculado a proceso

Un juez de control en Jalisco dictó auto de vinculación a proceso en contra de Javier “N”, alias “El Peque”, por su probable responsabilidad en delitos contra la salud, en su modalidad de posesión con fines de comercio de metanfetamina y cocaína, informó la PGR.

Además de la violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, en su modalidad de posesión de cartuchos y arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, luego de que el agente del Ministerio Público aportó los datos de prueba necesarios, se agregó.

PGR TAMBIÉN VA POR LA HIJA

Está en la “lista negra” de EU

Jessica Johana Oseguera González, hija de Rosalinda “N” y de “El Mencho”, aparece como dueña de la marca Tequila Onze Black, misma que fue señalada en la lista negra del Departamento del Tesoro de EU como una de las empresas que supuestamente operan con dinero del narcotráfico.