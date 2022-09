Aborto: En CDMX, cientos de mujeres marchan a favor de la legal interrupción del embarazo

Centenares de mujeres pidieron en Ciudad de México este miércoles, Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro, que se haga efectivo el acceso al aborto en todo el país.

"Aún no está garantizado que el aborto sea un derecho no penalizado", explicaron las manifestantes.

"Cada decisión que tomamos sobre nuestro cuerpo debería enfocarse sólo a nosotras, no a un externo, no a un tercero"

La marcha salió fragmentada de varios puntos de la zona Centro como el Ángel de la Independencia o el Monumento a la Revolución, y todas ellas recorrieron parte de la emblemática avenida Paseo de la Reforma para llegar al Zócalo capitalino, donde se encuentra el Palacio Nacional, residencia presidencial.

En todo el recorrido se encontraron con monumentos y edificios públicos blindados con vallas, sobre las que pintaron y golpearon. Aun así, la marcha transcurrió en relativa tranquilidad y fueron escasos los conatos de violencia, a pesar de una fuerte presencia policial, con centenares de agentes en todo el recorrido y en las calles aledañas al Zócalo.

"Cada decisión que tomamos sobre nuestro cuerpo debería enfocarse sólo a nosotras, no a un externo, no a un tercero. Hay que tratar de tener más empatía porque no sabemos por qué motivo recurrimos a querer realizar un aborto", dijo en entrevista Ara, una joven que asistió a la protesta y que dijo no pertenecer a ningún colectivo.

Para empatizar, señaló, es imprescindible informarse y tratar de "rascar" más allá de los discursos conservadores o simplistas.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó el 7 de septiembre de 2021 el artículo 196 del Código Penal del estado de Coahuila, que castigaba el aborto hasta con tres años de prisión, y sentó un precedente para impedir encarcelar a las mujeres que abortan y llevar la interrupción legal del embarazo a cada entidad.

En la llegada al Zócalo, varias de las mujeres activistas leyeron un comunicado en el que recordaron que a pesar de la despenalización del aborto "la lucha no se detiene".

A pesar de la despenalización por parte de la SCJN, los avances han sido pocos.

Martha Guadalupe Figueroa, fundadora de la Colectiva Feminista Mujeres Libres COLEM, expresó que a pesar de que la ley se aprobó en Chiapas en 1990 para la despenalización del aborto, aún esta se encuentra estancada en el Congreso.

JM