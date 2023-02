El Presidente Andrés Manuel López Obrador volverá a ser titular del Ejecutivo en 2030 "por aclamación del pueblo", dijo este viernes Félix Salgado Macedonio, senador de Morena.

Por medio de su cuenta de Twitter, Salgado Macedonio declaró que López Obrador hizo en cuatro años lo que no hicieron cuatro "presidentes del PRIAN".

"AMLO volverá a ser Presidente de México en el 2030 por aclamación del pueblo. Hizo en cuatro años, lo que no hicieron cuatro Presidentes del PRIAN", escribió el papá de Evelyn Salgado Pineda, gobernadora de Guerrero.

En su conferencia "mañanera" de este 16 de febrero, el Presidente López Obrador elogió a la gobernadora Evelyn Salgado.

"Y la gobernadora de Guerrero, aquí donde no nos escuchan… No, no lo voy a decir, pero muy buena, mucho muy buena, Evelyn, muy trabajadora, nos está ayudando muchísimo, muy, muy bien".

"Nos quisieron hacer un daño ahí, en Guerrero —al que actúa mal, le va mal— quitándonos a la mala a un candidato y resultó que quien entró de sustituta, buenísima, muy trabajadora, muy activa, Evelyn Salgado", expresó.

