El Presidente Andrés Manuel López Obrador, urgió al Instituto Nacional Electoral (INE) a investigar la guerra sucia en su contra, por medio de la campaña en redes sociales con la etiqueta "#NarcopresidenteAmlo".

"El bloque conservador en México está haciendo esa guerra sucia, esto lo debería investigar el INE", dijo López Obrador.

En conferencia de prensa, el Mandatario señaló que no presentará una denuncia formal, sólo hizo la denuncia pública para que la gente se proteja de ese bombardeo en redes sociales.

Aseguró que ese tipo de campañas cuestan muchísimo dinero, porque se trata de millones de mensajes con robots.

"No son personas las que dicen: narco presidente AMLO, son equipos automatizados que reproducen ese mensaje en muy poco tiempo millones de veces", dijo.

Señaló que son empresas publicitarias las encargadas de hacer ese "trabajo mercenario", por eso hay que blindar a la gente ante este bombardeo de mentiras falsedades y calumnias.

"Sí, hay que estarlo denunciado, porque los poderosos del mundo, las oligarquías en todos los países para imponerse, oprimir, explotar, ya no solo utilizan las bayonetas, ya no sólo son los golpes de Estado, le llaman ‘golpes blandos’, porque con la manipulación van socavando autoridades que no les conviene, porque son gentes, son gobernantes que defienden al pueblo y no están al servicio de estas minorías rapaces", expresó López Obrador.

MV