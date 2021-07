Al manifestar que "no es fácil separar lo que es informativo de lo que pueda interpretarse como una cuestión política", el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) informó que suspenderá sus giras públicas y que no hablará sobre la consulta popular del 1 de agosto para respetar la veda electoral.

En conferencia mañanera de este lunes, desde la explanada de la Octava Región Naval, López Obrador señaló que pese a que no realizará giras abiertas, debe recorrer el país y recoger "los sentimientos de la población", así como supervisar los avances de obras.

"No vamos a hacer giras abiertas hasta que se lleve a cabo la consulta, porque no es fácil separar lo que es informativo de lo que pueda interpretarse como cuestión

política. De todas formas nosotros vamos a ser respetuosos, no vamos a hablar del tema durante este tiempo y decidimos no llevar a cabo reuniones abiertas."

"Pero tenemos que recorrer el país y seguir recogiendo los sentimientos de la gente, y supervisando el avance de las obras, de los programas. Es muy importante ir a los pueblos", señaló.

"Las giras sirven para que la gente no se sienta sola y abandonada", agregó.

Acompañado por el gobernador guerrerense Héctor Astudillo, López Obrador indicó que los recorrido que realiza los fines de semana sirven para recoger peticiones, demandas "que la gente no se sienta sola, abandonada, que el gobierno sea itinerante, que el gobierno de la República no tenga como sede la Palacio Nacional, sino que pueda estar como lo hicimos en Ayutla, que pueda estar en Metlatónoc, en todo los pueblos de Guerrero".

Adelantó que las próximas semanas realizará recorridos por Veracruz y Chihuahua.

"Independientemente de la veda y de no hacer los actos abiertos, sí me entero de todo lo que está pasando", dijo.

MF