El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó esta mañana de jueves que Félix Arturo Medina Padilla, nuevo subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob) tras la renuncia de Alejandro Encinas, estará al frente de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa (CoVAJ-Ayotzinapa) y "él se hace cargo ya de todo".

López Obrador reiteró que él ha asumido la responsabilidad de continuar con la investigación de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa porque "me di cuenta de que habían enrarecido todo a propósito".

En la mañanera de hoy, el Presidente López Obrador reiteró que el Ejército ha entregado toda la información sobre el caso y destacó que los militares implicados están presos o sometidos a proceso.

"Nada, continúa la investigación. Y toda esa información la entregó la Sedena, ya lo habían entregado todo. Lo que pasa es que entregaron y había que hacer una revisión de los documentos y es lo que se hizo la revisión".

"Y los implicados de alguna manera que tienen que ver con el Ejército o están presos o están sometidos a proceso. No hay ningún problema y la responsabilidad de continuar con la investigación la he asumido porque me di cuenta de que habían enrarecido todo a propósito".

"¿Y en la Covaj quién se va a quedar al pendiente? ¿Sí va a seguir esta comisión? ¿Va a ser el próximo subsecretario quien esté al frente?, se le insistió.

"Sí, él va a ser, él va a ser, él se hace cargo ya de todo", respondió en Palacio Nacional.

