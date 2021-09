Luego de los bloqueos a su camioneta en su gira por Chiapas por parte de maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que no tiene diferencias con nadie, pero que no acepta chantajes.

En conferencia de prensa, López Obrador manifestó que los dirigentes magisteriales "se pasan" con las acciones que realizaron este fin de semana en su gira por Chiapas.

"Consulten a las bases, si son democráticos, pregúnteles a las maestras, a las maestros si es correcto lo que hacen de darme a mí ese trato"

Aseguró que en el sexenio pasado, cuando la CNTE protestaba contra la reforma educativa, su movimiento apoyaba al magisterio, por lo que, afirmó, tiene autoridad moral para llamar a los líderes de las secciones 7 y 40 de la CNTE en Chiapas a consultar a las bases magisteriales para saber si están de acuerdo en el trato que recibió en la entidad.

"Nosotros no tenemos diferencias con nadie, solo que no aceptamos chantajes. Imagínense que voy a una gira y me detienen como Frenaaa, pensando que con eso ya van a tener López Dóriga, Loret de Mola, Ciro tema para estarnos atacando, pues me quedo ahí, no me quieren dejar pasar, pues aquí me quedo. Yo también quiero protestar, porque no debemos nada.

Hemos tratado a las maestras, maestros como se merecen, no se les insulta, no se les desprestigia, no se les reprime, así era antes y los medios callaban, hasta aplaudían", dijo el presidente.

"¿Saben quién en ese entonces defendía al magisterio (en las protestas contra la reforma educativa? El movimiento nuestro, siempre, por eso tengo autoridad moral y por eso les puedo decir a los dirigentes que se pasan", dijo.

En Palacio Nacional, AMLO llamó a los dirigentes de la Coordinadora a que “si son democráticos” a que consulten a las bases para saber si están de acuerdo en que se le dé el trato que recibió en su gira de Chiapas.

"Consulten a las bases, si son democráticos, pregúnteles a las maestras, a las maestros si es correcto lo que hacen de darme a mí ese trato. Y empiezan a corear 'es lo mismo', no, no es lo mismo, hasta les dije, ahí en un discurso, se me vino a la cabeza de que se aprende en la lucha, les dije "Ni Frenaaa, ni la CNTE detienen al Presidente", recordó.

