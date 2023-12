El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que es "seguidor y apoyador" de Claudia Sheinbaum, precandidata a la Presidencia por Morena, por lo que pidió a los representantes de los medios de información que no le pregunten sobre la exjefa de gobierno "porque no soy objetivo".

"Todo lo relacionado con Claudia Sheinbaum, pues yo lo veo bien, todo lo veo muy bien... la tengo en muy buen concepto, la considero una mujer extraordinaria, honesta, inteligente, inteligente, entonces no me pidan que yo de mi punto de vista", declaró López Obrador.

"Porque no soy objetivo puedo parecer seguidor, apoyador, y sí tengo esa situación muy especial, ofrezco disculpas, pero no soy objetivo, la quiero mucho y la considero una mujer honesta... es la dirigente de mi movimiento y me siento muy orgulloso", dijo.

Al cuestionarle sobre personajes de la oposición con perfiles polémicos que se han sumado a la precampaña de la aspirante presidencial, el Mandatario dijo que Sheinbaum es "mucho muy inteligente, trabajadora, honesta y todo lo que ella hace es bueno, no lo veo mal".

Rechazó que ese tipo de personajes empañen al movimiento de transformación. "No, ella es lo mejor, y ya no puedo seguir hablando porque no vayan a pensar que estoy haciendo proselitismo, pero pues no me pregunten, porque no soy objetivo".

MV