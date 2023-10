En la mañanera de hoy, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguro un funcionario cercano a él no quiso reincorporarse a su gobierno.

El Mandatario reveló que Adán Augusto López Hernández no quiso reincorporarse al gabinete, pero tienen las puertas abiertas.

"Saludé a Adán, lo extrañaba, ya tenía tiempo que no lo veía, es mi hermano, lo estimo mucho, es un profesionista de primer orden, un buen servidor público y estuvimos platicando hasta lo quería yo invitar a que se regresara acá, pero tiene otros planes".

En la mañanera en Palacio Nacional, el Mandatario no quiso revelar los planes del exsecretario de Gobernación.

"Yo creo que estar con su familia, con sus hijos, ahora está en asuntos, no lo puedo decir, están muy, ya ven que ya nos quitaron (el INE) lo de la postdata".

-¿Se incorpora en el gobierno federal?, se le preguntó al Ejecutivo.

-"No quiso, no es que él tiene aquí las puertas abiertas, nos ayudó mucho, nos ayuda, no es fácil, contar con cuadros para el servicio público, otro daño que causaron los neoliberales fue que se dejaron de formar cuadros para la administración pública y para la política".

Criticó que los gobiernos neoliberales formaron cuadros para servir, con una visión social, humanista, si no que formaron funcionarios más en el pragmatismo, en el ascender sin escrúpulos morales, en obtener cargos, en el "haiga sido como haiga sido".

