AMLO reta a la "mafia del poder"; afirma que "la tienen difícil"

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) retó este sábado a los integrantes de la "mafia del poder" al asegurar que "la tienen difícil", pues afirmó que su gobierno no tiene precio y no le importa el dinero.

"Entonces la tienen difícil los de la mafia, porque ¿cómo le van a hacer, si no tenemos precio?"

Al encabezar la inauguración del cuartel de la Guardia Nacional en Pitiquito, Sonora, y acompañado por la gobernadora Claudia Pavlovich, AMLO aseguró que lo que los integrantes de su administración consideran más importante es la honestidad.

"No nos importa el dinero y también repito, tengo claro que el que no todo el que tiene es malvado, nada más que se puede aspirar a avanzar, a tener dinero y bienes materiales. Si ese es el gusto y de conformidad con la ley, no enriquecerse de la noche de la mañana, al amparo del poder público o causándole daño a la sociedad".

"Entonces la tienen difícil los de la mafia, porque ¿cómo le van a hacer, si no tenemos precio? Lo que estimamos más importante en nuestra vida es la honestidad", dijo.

Inauguración de instalaciones de la Guardia Nacional, desde Pitiquito, Sonora. https://t.co/jSrbF2r2qS — Andrés Manuel (@lopezobrador_) July 3, 2021

En el evento, donde también estuvieron los intrigantes de su Gabinete de Seguridad y Alfonso Durazo, gobernador electo de Sonora y exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), AMLO afirmó que busca que se extienda una nueva corriente de pensamiento en donde se eliminen acciones como "el que no transa no avanza".

"Nada de que la moral es un árbol que da moras y que sirve para pura… para nada, para Palenque (nombre de su quinta en Palenque, Chiapas). Nada de eso", manifestó.

JM