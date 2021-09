AMLO reitera que no promoverá ningún juicio contra expresidentes

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reiteró que su gobierno no promoverá ningún juicio en contra de Felipe Calderón u otro expresidente, con respecto a la denuncia ante la Corte Penal Internacional contra el ex mandatario, pues señaló que es a la Corte a quien le corresponde dar resolución y él no debe hacer un exhorto.

"Eso corresponde a los ciudadanos, creo que el Estado no debe de participar en este tema, creo que esta instancia debe responder si se hizo una denuncia con toda la formalidad legal, pues corresponde dar una respuesta, no debe por qué haber un exhorto, llamamiento del Estado, es una denuncia en curso y lo que hace falta es una resolución, a ellos les corresponde, no tenemos por qué formalmente hacer un exhorto".

AMLO enfatizó que su gobierno no presentará ninguna denuncia en contra de ex presidentes, pero precisó que las investigaciones que estén en curso continuarán, puesto que su administración no protegerá a nadie y en caso de que se requiera la colaboración de su gobierno, lo hará.

"Repito que no vamos desde el gobierno a presentar ninguna denuncia en contra de expresidentes, lo que está en curso, lo dije desde que tomé posesión, no se va a detener porque no somos tapadera de nadie, pero nosotros no vamos a auspiciar, promover ninguna denuncia en contra de expresidentes, si piden información, eso es otra cosa, pero no promoverlo nosotros. Vemos hacia delante y yo creo que la justicia tiene que ver mucho con lo preventivo, con la no repetición".

En ese sentido, AMLO resaltó que en lo que va de su administración se han denunciado actos de corrupción, lo que a su parecer es un "gran aporte" porque antes los altos funcionarios robaban y no perdían su respetabilidad, señaló que a los altos funcionarios públicos se les aplaudía, pero ahora eso ya no se permite.

"No se tolera, el corrupto es mal visto, aquí siempre he hablado de que el corrupto no solo se daña a él, afecta a sus familiares, antes a lo mejor no había conciencia de eso, al contrario, las hijas, los hijos, los familiares presumiendo autos de lujo, viajes al extranjero y era normal, pues ahora no, entonces todo eso es lo que tiene que llevar a que se reconsidere que no es triunfar a toda costa, que ya no va eso de que el que no transa no avanza, no, ya ni siquiera lo peor es la cárcel, lo peor es el desprecio social, el juicio popular".

Sigue leyendo…

Si te interesó esta noticia y quieres saber más, entonces descarga y descubre INFORMAPlus, la aplicación digital de EL INFORMADOR, en donde tenemos contenidos exclusivos, seleccionados por nuestros editores, para darles una experiencia más completa a los lectores.

Descarga la aplicación y pruébala GRATIS por treinta días.

Para iOS: https://apple.co/35jaVgb

Para Android: https://bit.ly/3gwVSEV

Si eres suscriptor de EL INFORMADOR tu acceso está incluido, solicítalo al 33 3678-7777

GC