Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, compartió en su conferencia matutina que no recibirá a Javier Milei, su homólogo argentino, que visitará nuestro país para participar en un foro de ultraderecha.

López Obrador aseguró que, aunque no coincide con los ideales del presidente argentino, no hay "ningún problema" con que Milei Venga a México, porque en nuestro país, indicó, "no hay censura": "Es un país libre, no hay persecución".

"En nuestro país hay libertades, puede venir cualquier persona, presidente, dirigente de oposición, representante de los bloques de derecha qué hay en el mundo, este es un país libre, no hay censura, ni hay persecución, hay libertades plenas", dijo. El presidente López Obrador recordó que Milei ha solicitado permiso para el uso del espacio aéreo mexicano en sus giras a Estados Unidos y nunca se le ha negado a nadie la autorización.

"Es más, ya han venido porque aquí se han congregado, se han reunido, fuerzas conservadoras de distintos países y no ha pasado absolutamente nada", mencionó. Insistió en que el presidente de Argentina puede sentirse libre porque el pueblo de México ha sido muy hospitalario, fraterno y respetuoso.

El presidente de Argentina participará en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), el mayor y más influyente foro de movimientos de derecha del mundo, que se realizará el 24 de agosto en la capital mexicana, informaron este lunes organizadores del evento.

FS