El Presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) haya "espiado" al subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas Rodríguez, y dijo que cuando supo en voz del funcionario del presunto espionaje le recomendó que no le diera importancia.

"¿Tiene la certeza que no fue la Sedena?", se le preguntó en su conferencia de prensan en Palacio Nacional.-"No, nosotros no espiamos, no somos iguales, no torturamos y en este gobierno no hay masacres y se respetan los derecho humanos".

Aseguró desconocer si se usó el malware "Pegasus" –usada para espiar los teléfonos celulares- en el caso del subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación.

Una investigación periodística del diario "The New York Times" reveló que Alejandro Encinas Rodríguez fue espiado a través del sistema Pegasus mientras llevaba a cabo investigaciones de abusos por parte del Ejército mexicano.

El funcionario supo del "hackeo" luego de que fuera confirmado tras un análisis forense de Citizen Lab de la Universidad de Toronto, en Canadá, y se lo comunicó al Presidente López Obrador.

"Sí me lo comentó y le dije que no le diera importancia, porque no había ninguna intención de espiar a nadie", declaró el Mandatario.-¿Lo espiraron?, se le cuestionó.-"No sé. (Me dijo) que le habían preguntado del 'New York Times' si era espiado y contestó que probablemente sí, nada más que de parte de quién, si antes todos espiaban y siguen espiando, ¿de dónde salen las Guacamayas?"

"Porque las Guacamayas que le sirvieron a Claudio X González y Carmen Aristegui para dar a conocer espionaje y que hackearon a la Sedena, ¿quién está financiando eso? ¿son mexicanos, son extranjeros?, ¿por qué no se da a conocer la fuente?"

El Presidente López Obrador minimizó el hecho e insistió en que "no hay que darle importancia a eso.

Lo que hay que estar muy consciente es que no se debe de espiar a nadie, que eso se hacía antes en la época de García luna, cuando el 'New York Times', el 'Post', el 'Wall Street Journal' no decían nada y los medios en México menos", declaró.

AH