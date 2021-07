Pese a la pandemia y la veda electoral por la consulta popular del próximo domingo 1 de agosto, el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) realizó un acto "cerrado", que en realidad fue público para informar sobre acciones de mejoramiento urbano en la ciudad de Veracruz.

Desde que descendió de su camioneta, López Obrador sintió el afecto de jarochos y su evento prácticamente se convirtió en un acto como aquellos de sus días de campaña por la Presidencia.

"Me da mucho gusto estar aquí y vamos a correr el riesgo porque no debemos de congregarnos, porque todavía no pasa desgraciadamente la pandemia y también que no se pueden hacer actos públicos porque hay veda electoral, dentro de ocho días habrá una consulta y no se pueden dar a conocer acciones del gobierno", dijo.

Señaló que están haciendo reuniones cerradas, pero "lo cierto que nos estamos viendo y nos estamos escuchando, ojalá la autoridad electoral comprenda de esta situación".

De cualquier manera, justificó, no se transmitió su mensaje por medios oficiales.

Y es que a la supervisión de las obras de rehabilitación hechas por la Sedatu, -un parque lineal de 400 metros-, los vecinos de la colonia Arboledas norte se congregaron para vitorear al Presidente de México.

Detrás de una valla metálica, desde las ventanas de sus casas, en los portones, aplaudieron y festejaron al Presidente que dijo es "jarocho" y "choco" por herencia de sus padres.

En su mensaje, el titular del Ejecutivo pidió no perder la fe porque vamos a salir adelante, vamos a salir adelante de la crisis sanitaria y de la crisis económica generada por la pandemia.

"Porque estamos aplicando una estrategia muy eficaz, es una fórmula milagrosa, sencilla de gobernar, es nada más no permitir la corrupción y no permitir la impunidad", mencionó.

