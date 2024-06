La licencia de conducir permanente fue una de las propuestas de campaña de Clara Brugada, actual ganadora virtual de la Jefatura de la Ciudad de México. En tiempos de campaña, la entonces candidata prometió una revolución administrativa para los capitalinos en función de reducir los trámites.

Brugada dejó claro que la licencia permanente para automóviles particulares en CDMX no será "tan fácil de obtener como pagar y ya". Según la exalcaldesa de Iztapalapa, se realizarán pruebas y mecanismos estrictos para obtenerla y así tener mejores conductores en la Ciudad de México.

Hoy, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que es viable el establecer a nivel nacional que haya licencias permanentes de manejo, como lo hizo cuando fue jefe de gobierno de la Ciudad de México.

"Escuché, no sé si fue aquí en la ciudad a Clara Brugada, que iba a entregar la licencia permanente, eso lo establecimos nosotros cuando fui jefe de gobierno y eso se puede establecer a nivel nacional lo de la licencia permanente", dijo López Obrador en su conferencia mañanera de este miércoles 12 de junio en Palacio Nacional.

El Presidente López Obrador aseguró que él todavía conserva su licencia permanente para conducir, pero al pedirle que la mostrará, dijo que no podía porque olvidó su cartera: "No traje ni la cartera, ni el detente, ni mis tréboles, ni los billetes de dos dólares que me dan los migrantes de buena suerte".

"Antes no podía yo salir sin mi carterita, y siempre en la bolsa izquierda, pero últimamente y hago mal, pero nos pasa a todos, perdemos o dejamos cosas en la ropa y se me pierden la carterita", bromeó.

¿Qué es la licencia permanente?

Aún no se tiene una fecha establecida para regresar el trámite que dejó de emitirse en 2007 . No obstante, durante su campaña, Brugada aseguró que la licencia permanente para automóviles particulares en CDMX estará disponible a partir del 1 de enero de 2025 .

Te puede interesar: López Obrador responde irónico a Dresser sobre victoria de Sheinbaum

En la actualidad, los usuarios que cuentan con su licencia permanente emitida antes de 2007 pueden renovar -por pérdida o desgaste de uso- su documento sin perder su estatus. El costo de dicho trámite es de 989 pesos en los Módulos de Control Vehicular y Licencias que se encuentran en los Centros de Servicios de Tesorería de CDMX.

El costo para reponer una licencia permanente en el año 2024 es de 989 pesos mexicanos . Este pago se puede realizar en los Módulos de Control Vehicular y Licencias ubicados en los Centros de Servicios de Tesorería de la CDMX o en la Secretaría de Finanzas.

Con información de SUN y NotiPress

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA