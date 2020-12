AMLO pide que se investiguen contratos de su prima

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pidió esta mañana que se investigue a Litoral Laboratorios Industriales, empresa de Felipa Guadalupe Obrador Olán, su prima, luego que el periodista Carlos Loret de Mola revelara que ha ganado contratos con Petróleos Mexicanos (Pemex) que suman más de 365 millones de pesos en los últimos dos años durante su programa Latinus.

AMLO señaló que no tiene conocimiento del tema con exactitud y refirió que hoy, Octavio Romero Oropeza, director de Pemex, va a informar.

"No se protege a nadie. No somos iguales que nuestros adversarios"

"Yo ya he dicho que no me pertenezco, yo no le puedo fallar al pueblo. No se puede permitir la corrupción, la impunidad, el influyentismo, el amiguismo, el nepotismo, ninguna de esas lacras de la política", expresó López Obrador, en su conferencia "mañanera".

Al cuestionar de dónde salió la investigación de los contratos de su prima y al responderle que fue de Loret de Mola, López Obrador expresó: "Muy objetivo, muy profesional".

Añadió que si un familiar hace algo indebido, se le debe de juzgar "aunque se trate de un hijo, ya saben cuánto queremos los padres a los hijos".

"No se protege a nadie. No somos iguales que nuestros adversarios", agregó.

Asimismo, el Presidente López Obrador exhibió el memorándum que dio a conocer el 13 de junio de 2019, en el que llama a no permitir, "bajo ninguna circunstancia", la corrupción, el influyentismo, el amiguismo, el nepotismo, "ninguna de esas lacras de la política del antiguo régimen".

OA