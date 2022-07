El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador confió en que en el Congreso Nacional de Morena, a celebrarse este fin de semana, se demuestre que son buenos ciudadanos los que van a participar y pidió conocer a los aspirantes para "no ser borregos".

"Ya no falta ni hacer un llamado a no dejarse manipular porque es ofensivo, sí sale por ahí algún mapache que los manden lejos, lejos y que demuestren que son buenos ciudadanos los que van a participar y que no sean manipulables y que nosotros hemos luchado siempre por la democracia y hemos luchado siempre contra el fraude".

Durante la "mañanera" de hoy, López Obrador refirió que este fin de semana habrá elecciones en Morena, el partido que fundó y lo llevó a la Presidencia de la República.

López Obrador dijo que solo siendo masoquistas se acepta ser borrego y pidió evitar ser acarreado, "y que te estén repartiendo papelitos diciéndote 'por este', o por esta compañera, no, tú ve los 100, o 200, o los que sean".

Sugirió tomarse su tiempo para ver a los aspirantes a consejeros, conocer quienes han ayudado al pueblo, quien tiene cara de buena gente, buenos sentimientos, quien le tiene amor al pueblo.

En una publicación, El Universal adelantó que los morenistas elegirán a tres mil consejeros que tendrán decisión en los procesos de elecciones a las gubernaturas de 2023 y 2024, así como las reglas a la nominación presidencial.

