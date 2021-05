AMLO pide no exagerar ni cerrar escuelas por brotes de casos de COVID-19

Luego de que en Campeche se registró un repunte de casos de coronavirus y el cierre de escuelas, el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) llamó a no "exagerar" ni cerrar los planteles educativos porque no hay indicios de una tercera ola.

"Hicieron bien, pero no se puede exagerar, hay que aislar si se encuentra un contagio o un brote, pero no cerrar por completo, pero no parar. Tenemos información de que la pandemia sigue perdiendo fuerza, no hay indicios, elementos para preocuparnos de que pueda venir una tercera ola".

En la "mañanera" de este lunes, en Palacio Nacional, AMLO señaló que sí pueden darse casos aislados, pero esto no pueden ser algo de preocupación nacional.

"Lo digo por Campeche y por Nayarit, pero también porque en Veracruz van a comenzar y aquí también (Ciudad de México), pero en el caso de Veracruz llevan ya tiempo en verde, no hay muchos contagios".

AMLO destacó que es muy importante regresar a las clases presenciales garantizando la salud, pero también el derecho a la educación.

"Que no se nos vuelva costumbre el que los niños tienen que estar frente al televisor, o recibiendo las clases en línea, no, eso no es lo mejor y no sólo son niñas y niños, son adolescentes, tenemos que regresar lo más pronto posible a las clases presenciales porque también tenemos que entre todos hacer una evaluación de cómo regresan los niños, las niñas, las adolescentes y quiénes no van a regresar, que hay que irlos a buscar, pero nos vamos a saber de qué dimensiones es la destrucción si no nos volvemos a reunir en las aulas", advirtió.

GC