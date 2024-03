El Presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado este jueves a dialogar directamente con los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. La intención es explicar los avances en la carpeta de investigación y reiteró que no habrá carpetazo al caso. Sin embargo, pidió que no hubiera intermediarios para no manchar el proceso.

López Obrador dio una fecha tentativa para la reunión dentro de 20 días, es decir, a finales de marzo.

A pesar de que la Fiscalía General de la República (FGR) inició un peritaje en la calle de Moneda, donde se tiró una puerta para entrar a Palacio Nacional, López Obrador pidió que no se abriera una investigación al respecto.

Además, adelantó que, de conocer quiénes participaron en la manifestación de Ayotzinapa, se exhibirá en la conferencia mañanera.

