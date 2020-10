AMLO pide a sus simpatizantes que "ni se acerquen" al plantón de Frena

Para evitar caer en provocaciones, el Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a sus simpatizantes que "ni se acerquen" al plantón del Zócalo que mantiene el Frente Nacional Anti- AMLO (Frenaaa) y reiteró que se les garantiza su protección.

En conferencia de prensa, AMLO también pidió a sus seguidores que tampoco se metan con lo que llamó "Frenaaa 2", en referencia a "Sí por México".

"Sí se les garantiza la seguridad, es un compromiso que tenemos de no tocarlos, y decirles a los simpatizantes del Gobierno, simpatizantes de la Cuarta Transformación, que no se caiga en ninguna provocación. Decirles que no nos metamos con ellos, ni con el 'Frenaaa 1', ni con el 'Freanaaa 2'"

AMLO dijo que el grupo opositor "Frena 2" es "un poco más exquisito, pero al final de cuentas sn las mismas ideas conservadoras, sólo que unos las expresan de manera más directa y los otras matizan"

"En todo esto hay nivelitos, puede ser que ahora deciden acampar y los vamos a tratar bien", finalizó.

