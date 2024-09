En su sexto y último informe de gobierno, el Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a sus simpatizantes presentes en la plancha del Zócalo de la Ciudad de México, votar a mano alzada sobre si la elección de jueces, magistrados y ministros debe estar a cargo de la ciudadanía.

"Aunque mañana nos van a criticar, pero es muy divertido porque, como se enojan tanto, hacen hasta el ridículo, lo digo con todo respeto. Y no podríamos vivir tan aburridos", dijo.

Preguntó López Obrador a las y los presentes: "A ver, ¿Ustedes qué prefieren, que a los ministros los elija el Presidente y los senadores, o que los elija el pueblo?".

"¡El pueblo!", gritaron algunos de los asistentes al informe.

"Pero vamos a hacerlo lo más formal posible, porque si no van a creer que es una encuesta, de esas que hacía Massive Caller para autoengañarse. Entonces para que no nos vayan a acusar de eso, que además nosotros no necesitamos autoengañarnos".

"A ver, que levanten la mano los que piensan que es mejor que a los ministros los elija, y a los jueces, el Presidente y los senadores, que levanten la mano", dijo López Obrador ante abucheos de los asistentes contra el Poder Judicial.

"Pues no veo a nadie", expresó desde el templete donde dio su informe.

Al preguntar por abstenciones o si es mejor que los elija la ciudadanía, los asistentes levantaron la mano y lanzaron gritos de "¡Sí!".

"Esto ayuda a entender cuál es el sentimiento del pueblo", refirió López Obrador.

