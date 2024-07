Este martes, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó que dará a conocer su testamento político de forma pública antes del fin de su sexenio.

Entre los detalles que el mandatario apuntó durante su conferencia mañanera se destaca el deseo de que no existan monumentos, calles o escuelas con su nombre ni estatuas con su figura , la razón sería el poco respeto del pueblo mexicano hacia las representaciones de algunos héroes de la patria:

“Acerca del testamento quiero publicar algo antes de irme para que quede constancia. Por ejemplo, no quiero ningún nombre de calles, de escuela, nada que monumentos, estatuas. Son muy pocos los héroes que se respetan en México. Se respeta a Hidalgo, se respeta a Juárez, se respeta a Villa, a Zapata, al general Lázaro Cárdenas, pero por lo general al resto no se les respeta y se ponen un monumento y la gente inmediatamente le pone un apodo. Lo más común que he escuchado es que le llaman 'mono' a la estatua”, expresó Obrador.

Reiteró, además, su plan de desaparecer de la vida pública al finalizar su mandato: "Nada de eso y también lo otro, asociaciones, 'el obradorismo'; nada, no quiero representación. Yo me voy a jubilar y no vuelvo a participar en nada".

MB

Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp