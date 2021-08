AMLO minimiza alza contagios de COVID-19 entre niños y adolescentes

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) minimizó la tendencia al alza de contagios entre niños y jóvenes previo al reinicio de clases presenciales.

En su conferencia de prensa "mañanera", en Palacio Nacional, AMLO mostró las ocho columnas de El Universal en la que se advierte que los contagios por COVID-19 se dispararon durante la primera semana de agosto al contabilizar mil 801 nuevos casos, de acuerdo con el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes.

En junio, el promedio de casos fue de 53, en julio de 173 y en la primera semana de agosto 225 casos. Desde que inició la pandemia en febrero de 2020 se han contagiado 63 mil 239 niños y adolescentes, de los cuales 613 lamentablemente han perdido la vida.

"Vean los periódicos están hablando ya de contagios de niños, ojalá y nunca pase, (golpea el atril) tocó madera, pero si fallecieran los niños por COVID (toca madera) se alebrestarían los opositores, predominaría la temporada de los zopilotes. Así a ese nivel de irracionalidad y todo por el dinero", dijo el Presidente López Obrador.

"Fíjense, estos son contagios verdad, según entiendo, había 18 en julio y en agosto del 20 y en agosto del 21, 225. ¿Es contagios o fallecidos? ¿Cuántos millones de niños, adolescentes?, esa es la nota principal del periódico", señaló.

El Presidente López Obrador dijo que al igual que en la vida hay que correr ciertos riesgos pues no podemos quedarnos encerrados.

"Yo estoy optimista y vamos a estar pendientes de que no se contagien los niños. Sí hay un contagio se le atienda rápido que se proteja a los demás que se les hagan pruebas, cuidarlos y tenemos que correr ciertos riesgos como todo en la vida. Imagínense si no salimos porque nos puede pasar algo, nos vamos a quedar todo el tiempo encerrados, no, tenemos que enfrentar las adversidades, los caminos de la vida no son como imaginaba…".

AMLO convocó a todos los sectores, autoridades, padres, madres de familia, maestras, maestros, a ayudar porque es importante el regreso a clases, pues la educación es la que nos permite ser libres.

Reiteró que el regreso a clases no es una medida obligatoria y que los padres que decidan no enviar a sus hijos a la escuela podrán seguir sus estudios con los programas educativos por televisión.

OA