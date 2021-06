Luego que The New York Times presentará un informe sobre el accidente de la Línea 12 del Metro y donde señala fallas graves en la construcción y las cuales habrían provocado el colapso en la estación Olivos, y que hace un par de semanas The Economist lo calificara como "El falso mesías", el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) acusó que no solo en México hay "pasquines", sino que los periódicos más famosos del mundo actúan con falta de ética, y manipulan la información.

En conferencia de prensa matutina, AMLO señaló que la falta de ética y no actuar con apego a la verdad en los medios es un problema mundial.

"Como todavía sigue la manipulación acerca de que no logramos la mayoría calificada como lo está diciendo un periódico inglés despistado, y otros, creo que no está demás volver a puntualizar primero que nunca hemos tenido mayoría calificada, dos terceras partes en la Cámara de Diputados ni en la Cámara de Senadores, como todo lo tenían preparado para celebrar, de que nos había ido mal, pues se quedaron con ese guión. Entonces hay que seguir informando hasta que se aclare y que no haya manipulación."

"No solo en México hay pasquines, hasta los periódicos más famosos actúan con falta de ética y manipulan. Me refiero a los periódicos más famosos del mundo, para no estar pensando que es solo en nuestro país, es un problema mundial, la falta de ética en los medios informativos, el no actuar con apego a la verdad", dijo.

MF