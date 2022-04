Tras afirmar que existe una especie de "masoquismo" en las elecciones de los dirigentes sindicales, donde no ha habido una verdadera renovación, el Presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a los trabajadores a "rebelarse" contra los líderes "charros" y elegir libremente a sus representantes.

En su conferencia de prensa "mañanera", López Obrador aseguró que, a diferencia de sexenios anteriores, ahora existen condiciones para que se realicen elecciones sindicales democráticas.

"Decir que son nuevos tiempos, los trabajadores son libres y tienen que ejercer su libertad; la libertad no se implora, se conquista, porque pueden haber las condiciones, que las hay, nuevas, para que el voto sea secreto, para que no compren el voto, para que no haya amenazas, pero si el trabajador no se atreve, no tiene la arrogancia de sentirse libre, pues va a seguir apoyando a los líderes antidemocráticos, líderes charros", señaló.

AMLO pide homenaje a Evaristo Pérez Arreola

López Obrador exhortó a los trabajadores de la UNAM, que elegirán nuevo dirigente el próximo domingo, a que le rindan homenaje a Evaristo Pérez Arreola, exlíder en la década de los 70 y voten de manera democrática, que encabezó junto con otros dirigentes, a sindicatos democráticos, que luego se fueron "charrificando". "Vamos a la renovación, hay condiciones ahora inmejorables para que sean los trabajadores los que elijan libremente a sus representantes. Es un llamado general, no es intromisión", aclaró.

