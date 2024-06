El Presidente Andrés Manuel López Obrador, realizó un comunicado en donde invita a la clase media a no albergar odio tras los resultados de las elecciones en donde Morena se llevó “carro completo”, por el contrario hizo un llamado a la ciudadanía a que realicen un ejercicio de reflexión y a mantener el ideal humanista del amor al prójimo.

“Ojalá, lo digo de manera sincera, nuestros adversarios, no hablo de los dirigentes, porque ellos tienen un propósito muy definido a ellos lo que les mueve es el dinero y lo que no quieren es dejar de acrecentar sus privilegios ahí no hay mucho que hacer”, expresó el Mandatario.

“Pero si hay mucha gente de clase media, que ha sido muy manipulada, que me gustaría llamarlos sinceramente a la reflexión a buscar argumentos, a no dejarse engañar y también a que no abandonen el principio filosófico, humanista, del amor al prójimo, que no alberguen odio, que hay que tenerles respeto y mucho amor a nuestros semejantes”, agregó.

Durante su conferencia de prensa, López Obrador expuso un mensaje que ha sido difundido en las redes sociales el cuál, considera, alberga un “pensamiento fanático”, donde mencionan que no le darán propina al mesero, ni al "viene viene" o no les darán dinero a los adultos mayores en las tiendas de autoservicio porque votaron por Morena y ahora que el partido les ayude.

También criticó a algunos conductores que señalan que odian a la candidata ganadora de las elecciones presidenciales Claudia Sheinbaum Pardo, "una cosa tremenda ósea, de descomposición".

