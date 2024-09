El Presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró en su conferencia matutina de este miércoles, que el periodista Ciro Gómez Leyva no es su amigo, sino su adversario y lo acusó de ser "un periodista al servicio de la oligarquía".

Esto luego que ayer Ciro Gómez Leyva respondiera a López Obrador, tras llamarlo "mi amigo Ciro", preguntando a qué tipo de amistad se refiere.

En su programa de radio en Grupo Fórmula, el periodista reprochó que el Presidente López Obrador lo ha insultado durante seis años y en cambio él nunca lo ha insultado.

Por lo anterior, esta mañana, el jefe del Ejecutivo federal afirmó que nunca ha insultado al periodista, a quien señaló de ser amigo del expresidente Felipe Calderón, de Genaro García Luna y de Manlio Fabio Beltrones.

"Vamos a dar respuesta a un comentario que hizo ayer Ciro Gómez Leyva, es que habló de que yo no era amigo de él, yo cometí ese error, o fue una manera de expresar de que no tengo yo enemigos, tengo adversarios, pero le dije `amigo´, y pues no, no es mi amigo, ni mi enemigo… ni quiero tenerlos, tengo adversarios, pero como le dije amigo él dijo no es mi amigo, es mi adversario", explicó López Obrador.

Y añadió: "Pero se atreve decir de que no soy su amigo porque a él lo quisieron asesinar y deja una insinuación de que un amigo no hace eso. Solo aclarar a Ciro que de ninguna manera nosotros tenemos el propósito de quitarle la vida a nadie, a ninguna persona", aseguró.

López Obrador insistió en que Ciro Gómez Leyva es su adversario y no su enemigo. "Ojalá y comprenda que no son asuntos personales, es que no es un pleito entre Ciro y el presidente. No, no, no, son proyectos de nación distintos", dijo.

MV