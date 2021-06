Al exhortar que las manifestaciones que realicen los normalistas se lleven a cabo sin violencia, el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) adelantó que pasando la jornada electoral del domingo 6 de junio, dará una lección de acciones de la resistencia civil pacífica.

En conferencia, López Obrador informó que en la reunión matutina del Gabinete de Seguridad se atendió el tema de estas protestas que se han realizado en diversos estados, exigiendo la liberación de los estudiantes detenidos de la Normal Rural de Mactumatzá, quienes, indicó, podrían quedar pronto en libertad.

"No se puede enfrentar con violencia a un adversario, a una autoridad, no se logra nada"

"Hoy se trató el tema, la secretaria de Gobernación (Olga Sánchez) lo está atendiendo, lo mismo en el caso de los estudiantes de Chiapas, los que están detenidos hoy será la audiencia y se está buscando que se les libere, y no vamos nosotros a reprimir, a resolver por la fuerza nada", dijo.

"Hoy en la mañana me informaron que se liberaron a los detenidos en Puebla y la recomendación es no a medidas coercitivas, como también el llamado a los que protestan que lo hagan de manera pacífica, que no recurran a la violencia, hay muchas formas", señaló el Presidente López Obrador.

En Palacio Nacional, AMLO puso de ejemplo las protestas pacíficas que realizaron líderes como Gandhi, Nelson Mandela y Martin Luther King.

"Un día, nada más que pasen las elecciones, voy a dar aquí una lección sobre cuantas acciones de desobediencia civil se pueden aplicar contra las autoridades, cuantas acciones de resistencia civil pacífica, lo que tiene que ver con la no violencia con la forma de lucha, hay muchísimas cosas, siguiendo el ejemplo de Gandhi, de Mandela, de Martin Luther King, de muchos luchadores sociales", comentó.

"No se puede enfrentar con violencia a un adversario, a una autoridad, no se logra nada, al contrario, se corren riesgo y se desprestigian los movimientos, y para lograr un propósito, triunfar cuando se lucha por una causa justa se tiene que cuidar a la gente, un dirigente puede poner en riesgo su vida, pero no tiene derecho a poner en riesgo la vida de los demás", aseveró.

MF