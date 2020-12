AMLO: en sexenios previos había licencia para matar

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó que en su gobierno ha "disminuido mucho" el índice de letalidad por parte de las Fuerzas Armadas, si se le compara con los sexenios previos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, en los cuales, con la llamada guerra contra el narcotráfico "había licencia de matar".

En su conferencia de prensa mañanera en Ciudad de México, López Obrador dijo que su administración tiene el compromiso de que no se violen derechos humanos y que no haya masacres.

"Sí han disminuido mucho (el índice de letalidad) porque estamos pendientes de que no haya violación de los derechos humanos. Es un compromiso, es una convicción (…) Estamos pendientes para que no se violen derechos humanos, que no haya masacres, como era antes, y es muy claro que ya no son los índices de letalidad que prevalecieron cuando la llamada guerra al narcotráfico", dijo.

Señaló que "cuando declaran la guerra al narcotráfico había licencia para matar, así de crudo"

Desde Palacio Nacional, el Presidente indicó que en las administraciones anteriores "remataban a heridos y por eso es el índice de letalidad elevado".

"¿Saben qué les decían a los soldados y marinos en ese tiempo? 'Ustedes hagan su trabajo, nosotros nos encargamos de los derechos humanos', esa era la frase", agregó AMLO.

IM