AMLO donará su aguinaldo para atender coronavirus, según decreto

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) oficializó este viernes, mediante decreto, la entrega del aguinaldo equivalente a 40 días de salario a los burócratas a partir del próximo 9 de noviembre.

El que reciba el Ejecutivo, será devuelto a la Tesorería de la Federación (Tesofe) para ser utilizado en la atención de las necesidades derivadas de la emergencia sanitaria, según se establece en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Lo anterior, en congruencia con los principios de austeridad republicana que ha establecido la presente administración bajo su cargo.

"A fin de ser coincidente con las medidas de austeridad que he venido impulsando, he tomado la decisión de reintegrar a la Tesorería de la Federación el 100% del monto que reciba por concepto de aguinaldo y gratificación de fin de año en términos de las disposiciones jurídicas aplicables, y que históricamente equivale a 40 días por esos conceptos, para que se destinen a dar atención a las necesidades derivadas de la emergencia generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) en México, he tenido a bien emitir el siguiente", se expone.

En los lineamientos para otorgar la gratificación publicados por la SHCP, se precisa que tendrán derecho a recibirlo, servidores públicos que desempeñen en los niveles operativos de confianza, enlace y mando, personal del Servicio Exterior Mexicano y militar en activo.

También, personal civil y militar en retiro, y los deudos de dichas personas a quienes se les haya otorgado una pensión del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado o con cargo al erario federal.

A diferencia de decretos anteriores, no se especifica si el pago del aguinaldo será en dos partes, es decir la primera en noviembre y la segunda en enero del siguiente año, como solía hacerse en el pasado.

Podrán recibirlo, los que hayan sido contratados para prestar servicios profesionales bajo el régimen de honorarios con cargo a recursos del capítulo de Servicios Personales del Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal, que prestan sus servicios a las dependencias y entidades y al Servicio Exterior Mexicano.

Se establece que las dependencias y entidades estarán obligadas a entregar la parte proporcional del aguinaldo que corresponda, y se les dará directamente a los trabajadores de la misma forma en que se les paga sus percepciones ordinarias.

