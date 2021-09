AMLO dice que voto de mexicanos en el extranjero ha sido un fracaso

Al considerar que el voto en el extranjero ha sido un fracaso, el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) instruyó al Canciller Marcelo Ebrard a buscar mecanismos eficaces y modernos para sufragar desde el exterior sin necesidad de hacerlo de manera presencial.

Aseguró que no esperarán a presentar la reforma política electoral para mejorar el voto de los mexicanos en el extranjero, porque será una campaña que encabezará Marcelo Ebrard.

"Hay mucho interés de nuestros paisanos en participar en las elecciones"

"Es una demanda de tiempo atrás el que se facilite la votación de nuestros paisanos en el extranjero no se avanzado históricamente, ha resultado un fracaso, si se hace un análisis de cuánto dinero se ha gastado para ese propósito y cuáles han sido los resultados, encontramos de qué no hay avances, sigue participando muy poca gente, no se garantiza a los mexicanos en el extranjero el derecho a votar".

"Vamos nosotros a tratar este tema, no esperar hasta la nueva iniciativa de reforma electoral sino que le voy a encargar a Relaciones Exteriores, al secretario Marcelo Ebrard que empieza una campaña con este propósito, que se convierte en una causa el que puedan votar y que se den facilidades y que no haya tantas trabas burocráticas, que se busquen mecanismos eficaces, modernos para votar por Internet sin necesidad de hacerlo de manera presencial".

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, López Obrador dijo que son millones de paisanos en Estados Unidos que quieren participar en la vida pública del país.

"Vamos a trabajar en eso, en la reunión de seguridad, el secretario Marcelo Ebrard habló de esto, de que hay mucho interés de nuestros paisanos en participar en las elecciones".

