A 13 días de la elección federal, el Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó durante su conferencia de prensa que se va tranquilo porque habrá "continuidad con cambio".

Durante la conferencia matutina de hoy, el mandatario declaró que sería frustrante que tras haber sentado las bases de la transformación, volviera la corrupción, el influyentismo y el clasismo.

"Imagínense lo frustrante que sería que después de haber sentado las bases de la transformación que al poco tiempo regresara la corrupción, el influyentismo, el nepotismo, el clasismo, el racismo, el desprecio al pueblo, se volviese a imponer la oligarquía y México volviese a ser imponer la oligarquía y un país de unos cuantos, no podría estar tranquilo".

Te puede interesar: López Obrador reitera que el sistema de salud estará listo en septiembre

López Obrador puntualizó que ha habido un avance, pero falta, no sólo en lo material.

"Como decía (José) Martí que no solo hay que buscar el bienestar material sino el bienestar del alma. Sólo siendo buenos podemos ser felices".

El Presidente dijo que una vez que se retire no hablará de política e incluso ya no saldrá a batear para que no le pregunten nada.

"O a lo mejor pongo una caja de bateo para no perder el swhing", dijo.

Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

MC