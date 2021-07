AMLO dice que "bloque conservador" no frenará programas de la 4T

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó este jueves que el bloque conservador que, indicó, se agrupó durante la pasada elección no podrá frenar los programas sociales ni los proyectos de infraestructura de su gobierno.

"Hicieron todo, recurrieron hasta a la guerra sucia, pero afortunadamente no lograron su propósito"

En el Patio de Honor de Palacio Nacional, al rendir su informe por el tercer aniversario de su triunfo electoral, AMLO afirmó que los resultados de la pasada jornada electoral le dieron a Morena y aliados "una cómoda mayoría" en la Cámara de Diputados, por lo que se podrá garantizar el presupuesto para sus programas sociales.

AMLO afirmó que este grupo que calificó de "reaccionario" siempre será respetado por su gobierno y se garantizará su derecho a disentir.

"En cuanto a los resultados, considero necesario analizar el hecho de que, a causa de la transformación que estamos aplicando, se terminó de integrar un bloque conservador abiertamente opuesto al gobierno que represento y a las políticas públicas que llevamos a la práctica", aseguró.

"En primer término, señalo que este grupo reaccionario siempre será respetado y tendrá libertad para ejercer su derecho a disentir. Son adversarios, no enemigos. No los tratamos como ellos lo hicieron cuando nosotros estábamos en la oposición, no los vemos como enemigos a destruir sino como adversarios a vencer. Sencillamente, defendemos y representamos proyectos de nación distintos y contrapuestos".

"En ese bloque se unieron de manera legítima empresarios, dueños de medios de información, periodistas e intelectuales de derecha, líderes partidistas, dirigentes de la llamada sociedad civil y políticos del antiguo régimen, entre otros, para enfrentar el proyecto de transformación que estamos aplicando para acabar con la corrupción y la desigualdad".

El Presidente López Obrador acusó que sus adversarios "enfocaron sus baterías básicamente a impedir que obtuviéramos la mayoría en la Cámara de Diputados, cuya facultad exclusiva es la de aprobar el presupuesto".

"Hicieron todo, recurrieron hasta a la guerra sucia, pero afortunadamente no lograron su propósito. La alianza 'Juntos hacemos historia', que defiende nuestro proyecto de transformación, triunfó en 186 de los 300 distritos en disputa, en tanto que el bloque conservador obtuvo 107 y el partido Movimiento Ciudadano, siete; si a ello se suma el reparto de plurinominales, la bancada a nuestro favor tendrá una cómoda mayoría", aseveró.

"En otras palabras, ya se cuenta con la seguridad de que será aprobado el presupuesto destinado al desarrollo del país y al bienestar del pueblo; se les ganó en buena lid, porque el pueblo es sabio. No podrán detener las ayudas destinadas a los pobres; no podrán desaparecer como lo querían, la pensión a los adultos mayores, a las niñas y niños con discapacidad, las becas para estudiantes de familias pobres, ni la atención médica y los medicamentos gratuitos", agregó.

JM