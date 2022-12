El Presidente Andrés Manuel López Obrador cumplió cuatro años en el poder mintiendo, sin resultados de gobierno, no hay crecimiento económico, no hay bienestar para los mexicanos, al contrario, los niveles de pobreza son cada vez más altos, hay más carencias, más corrupción, más impunidad y la inseguridad está desbordada, aseveró el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, quien aseguró que, a cuatro años de gobierno de la 4T, no sólo hay un rotundo fracaso en la política económica, de seguridad, salud, equidad de género, sino que Morena y el Presidente están convirtiendo a México "en un país de cuarta".

"Falta gobierno, ya son cuatro años de excusas y falsas promesas. Cuatro años en donde los malos gobernantes de Morena han llevado al país a décadas de retraso, atraso en el cuidado del medio ambiente, en la defensa de los derechos y libertades, en la salud, niños sin medicamentos, sin vacunas, hospitales sin equipamiento, sin estructura. Están convirtiendo a México en un país de cuarta con las ocurrencias, viejas ideas y caprichos de López Obrador", lamentó el panista.

El líder de Acción Nacional señaló que López Obrador ha dejado fuera de su discurso a las mujeres, cuando cada día son asesinadas 11, en lo que va del sexenio han matado a más de 16 mil y de los 50.5 millones de mujeres que hay en el país el 70.1 por ciento ha experimentado una situación de violencia a lo largo de su vida y el 49.7 por ciento violencia sexual.

Ya son #4AñosPerdidos, de ocurrencias, de mentiras, excusas y falsas promesas.



4 años de un gobierno que ha provocado décadas de atraso a nuestro país y crisis en todos los sectores.



Hoy en México la gente vive con miedo, sin medicinas y ya no les alcanza para nada. pic.twitter.com/qkBKwJrsui — Marko Cortés (@MarkoCortes) December 1, 2022

"No es sensible a los temas de género, el Gobierno federal ha desprotegido a las mujeres, minimiza los feminicidios, evade la realidad que viven miles de mujeres quienes son agredidas y acosadas diariamente. Hoy en México ser mujer es un riesgo", afirmó.

"La corrupción no se tolera ni hay impunidad para nadie, dice López Obrador. ¡Miente! México sigue siendo el país peor evaluado en términos de corrupción de los 38 países que integran la OCDE, mantiene la posición número 124 de 180 en el ranking de corrupción gubernamental que realiza Transparencia Internacional. ¿Corrupción? En su familia, en sus allegados, y ninguno de ellos está siendo investigado".

"En materia de seguridad las acciones son nulas, sigue la costosa política de los abrazos y no balazos. Hoy México vive una crisis de violencia e inseguridad sin precedentes y las cifras son alarmantes y vergonzosas. Cerca de 130 mil personas han sido asesinadas en lo que va del sexenio, más de 35 mil personas desaparecidas, más de cien periodistas y activistas asesinados".

"El crimen organizado se extiende en territorio nacional gracias a la extorsión, el robo a negocios, el despojo, el cobro de derecho de piso, los fraudes con engaños y suplantación".

"En cuanto al crecimiento económico el Presidente insiste que aumentará el 3.5 por ciento y ese mismo porcentaje estimó para 2023 y 2024, ¡miente! El año pasado hablaba de un crecimiento del 6 por ciento, que tuvo que bajar a 5 cuando no pudo sostener sus dichos. Después de que el propio INEGI lo desmintiera bajó sus expectativas a 3 por ciento, mostrando desinterés y desconocimiento en esta materia.

"Los alimentos y la gasolina más caros que nunca, los precios no paran de subir. Hoy, gracias a Morena, lo que en 2018 te costaba 10 hoy te cuesta el triple o más", finalizó Marko Cortés.

JM