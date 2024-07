El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró este miércoles que "no hay pruebas" sobre el supuesto fraude electoral en Venezuela, en el que ganó su tercer mandato Nicolás Maduro y cuestionó a la Organización de Estados Americanos (OEA) por su "intervencionismo" en el caso.

“Vamos a esperarnos. Yo creo que se tienen que presentar pruebas, las actas, y pienso que deben tener actas, aunque se hayan llevado a cabo de manera electrónica, creo que en el procedimiento hay actas, hay constancias para saber qué sucedió”, respondió el mandatario a una pregunta durante su conferencia matutina.

Asimismo, señaló que la canciller Alicia Bárcena no participará en la reunión convocada por la OEA porque no está de acuerdo con la actitud de la organización. “¿Para qué vamos a una reunión así? Eso no es serio, no es responsable”, enfatizó.

