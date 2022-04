AMLO critica informe de la ONU por desaparecidos: No actúan con "apego a la verdad"

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) criticó el reciente informe del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU y defendió la estrategia de seguridad del país.

"Ya se está atendiendo lo de la recomendación (de la ONU). Lo está haciendo la Secretaría de Gobernación y ayer incluso dieron a conocer un informe", apuntó AMLO desde Palacio Nacional.

Tras una visita a México en noviembre pasado, el grupo de expertos de la ONU informó que el crimen organizado es el principal autor de miles de desapariciones forzadas que se registran cada año en México, aunque el Estado mexicano también es responsable de este crimen cuando es perpetrado por sus funcionarios federales, estatales o municipales y se permite la impunidad.

Además, el Comité de la ONU pidió al Gobierno mexicano abandonar su estrategia de militarización de la seguridad pública, por ser inadecuada para proteger los derechos humanos.

Al preguntarle sobre este punto a AMLO, dijo que: "ellos no tienen, con todo respeto, toda la información. No están actuando con apego a la verdad. Ya no es el tiempo de antes en que se usaba al Ejército para reprimir o para rematar heridos".

Dijo que la estrategia actual es la correcta y destacó el "plan de búsqueda" de desaparecidos que es "de lo mejor del mundo en cuanto a profesionalismo, trabajo y algo que es muy importante, en cuanto a honestidad".

"Desde luego no hay impunidad. La diferencia entre los Gobiernos neoliberales y nosotros es que nosotros no permitimos, como ellos, la corrupción", subrayó.

"Ningún organismo internacional va a ponernos en el banquillo": AMLO

"Esto hay que informarlo a la ONU porque ellos no vieron nada de los abusos que se cometían, crímenes de Estado, durante el periodo neoliberal. Hay que ponerles al tanto de que ya es otra realidad", dijo AMLO.

Y, con firmeza, concluyó: "Ningún organismo internacional va a ponernos en el banquillo de los acusados si estamos actuando con legalidad, con humanismo. Si no permitimos la corrupción, si no permitimos la impunidad", apuntó.

Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), México acumula 98 mil 945 personas desaparecidas y no localizadas desde 1964 -cuando comenzaron los registros- hasta la fecha.

De estos, más de 73 mil 800 son hombres y casi 25 mil son mujeres.

La tragedia de los desaparecidos, que se suma a una crisis forense, tomó fuerza a partir de 2006, coincidiendo con el comienzo de la llamada guerra contra el narcotráfico en México.

