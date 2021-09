AMLO critica a SCJN por devolver millones a hija de Emilio Azcárraga

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) arremetió contra ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al señalar que son insensibles por haber ordenado a su gobierno el devolver mil millones de pesos en impuestos a Carmela Azcárraga Milmo, hija de Emilio Azcárraga Vidaurreta, fundador de Televisa.

"Acaba la Corte, imagínense, de ordenarle al Gobierno que devuelva mil millones de pesos a una señora Azcárraga, de un juicio que se llevó en el sexenio pasado, pero a los ministros de la Corte no les preocupa, esos duermen tranquilos", dijo AMLO en su conferencia mañanera de este lunes en Palacio Nacional.

"Pero imagínense lo que representa entregar mil millones, ¿Cuántas becas para niños, niñas con discapacidad?, ¿Vacunas? Apoyo a la gente más pobre (…) Son unos insensibles, porque pueden alegar de que la ley es la ley, ¿Y qué? ¿Y la justicia dónde queda?", agregó.

AMLO cuestionó que sí estaba mal el procedimiento porque no se repuso para evitar que se pagara esa suma millonaria. "¿Que estuvo mal llevado el procedimiento? ¿Y bueno, por qué no reponen el procedimiento? ¿Por qué no se plantea que se reponga el procedimiento y se haga justicia? No es que no presentaste a tiempo el escrito, te faltó ponerle la fecha, no asististe a la audiencia.

"Entonces, ¿Cómo no se van a dar cuenta de que se trata de mil millones de pesos? ¿Qué no están ahí para impartir justicia? Eso es un problema que tenemos", criticó.

