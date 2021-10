El Presiente de México Andrés Manuel López Obrador (AMLO) criticó al expresidente Felipe Calderón Hinojosa por su apego al poder, pues este jueves en su cuenta de Twitter pidió corroborar si en el conflicto en Dos Bocas había muerto un trabajador.

Acusan que murió un trabajador de ICA en Dos Bocas - Vía @reforma

¿Podrían corroborar el fallecimiento del trabajador? Sería gravísimo! https://t.co/QdVLwHRVTv — Felipe Calderón (@FelipeCalderon) October 13, 2021

"Son tiempos de zopilotes, hasta el expresidente Calderón, por eso, si el creador lo decide, la ciencia y la naturaleza, terminando en septiembre no me vuelven a ver ni el pelo".

"Porque no se puede, ya uno tiene su tiempo, la oportunidad de servidor, cómo vamos a estar con desfiguros después de que, más en su caso que no ganó, bueno, ya terminó su gobierno, ya, gracias a la vida, ya lo hizo bien, lo hizo mal ya, pero no demasiado apego al poder, mucha ambición".

En su conferencia de prensa, AMLO difundió el mensaje del expresidente Calderón.

"Miren, acusan que murió un trabajador de ICA en Dos Bocas. Podría corroborar el fallecimiento del trabajador, sería gravísimo. Así está, lamentable".

CM